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    В Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя

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    В Запорожской области ввели полный запрет на розничную продажу крепкого алкоголя до 3 августа. Исключение сделано для пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков. О соответствующем указе 4 мая сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    Предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета.

    Для должностных лиц — штраф от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без нее.

    Для юрлиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции и без нее.

    «К индивидуальным предпринимателям, нарушающим эти нормы, также будет применяться санкция наравне с предусмотренной для юридических лиц», — говорится в публикации Балицкого.

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    Запорожская областьЗапрет на продажу алкоголя
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