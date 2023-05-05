В Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя

В Запорожской области ввели полный запрет на розничную продажу крепкого алкоголя до 3 августа. Исключение сделано для пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков. О соответствующем указе 4 мая сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета.



Для должностных лиц — штраф от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без нее.



Для юрлиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции и без нее.

