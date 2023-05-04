Даже не отряхнулся. В Комсомольске-на-Амуре пациент прямо на ходу выпрыгнул из машины скорой и убежал

В Комсомольске-на-Амуре пациент вышел из машины скорой помощи прямо на ходу и убежал. Об этом 4 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Хабаровского края Анастасию Равскую.

Странную картину участники дорожного движения наблюдали в четверг утром. В социальных сетях распространилась видеозапись с регистратора одной из машин, ехавшей позади. Судя по кадрам, мужчина рванул с дороги, даже не отряхнувшись после падения. Скорая продолжила ехать по прежнему маршруту.

По данным источника агентства, пациент — 26-летний молодой человек, которого везли в стационар под охраной полиции после сообщения о правонарушении. Медицинскую помощь ему собирались оказать из-за ранения в шею. Однако он нашёл случай и выпрыгнул из автомобиля.



Собеседница СМИ добавила, что пострадавший не получил тяжёлых травм, только ушибы.

