    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-з

    768мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd78.61eur87

    Даже не отряхнулся. В Комсомольске-на-Амуре пациент прямо на ходу выпрыгнул из машины скорой и убежал

    721
    4 комментария

    В Комсомольске-на-Амуре пациент вышел из машины скорой помощи прямо на ходу и убежал. Об этом 4 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Хабаровского края Анастасию Равскую.

    читатель «Фонтанки»

    Странную картину участники дорожного движения наблюдали в четверг утром. В социальных сетях распространилась видеозапись с регистратора одной из машин, ехавшей позади. Судя по кадрам, мужчина рванул с дороги, даже не отряхнувшись после падения. Скорая продолжила ехать по прежнему маршруту.

    По данным источника агентства, пациент — 26-летний молодой человек, которого везли в стационар под охраной полиции после сообщения о правонарушении. Медицинскую помощь ему собирались оказать из-за ранения в шею. Однако он нашёл случай и выпрыгнул из автомобиля.

    Собеседница СМИ добавила, что пострадавший не получил тяжёлых травм, только ушибы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Скорая помощьПобег пациента
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close