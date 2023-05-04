    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd78.61eur87

    Неожиданный эффект. Лекарство от импотенции лечит диабет второго типа, считают ученые

    742
    2 комментария

    Большие дозы препарата тадалафил могут лечить диабет второго типа, сообщает 4 мая ТАСС. Эффективность лекарства, которое раньше использовали только для лечения половой дисфункции у мужчин, доказали медики из Китая и Европы.

    Профессор Пер-Андерс Янссон из Готенбургского университета (Швеция) рассказал о результатах эксперимента, проведенного на группе из 18 человек. Причем входили в неё как мужчины, так и женщины. Половине пациентов давали большие дозы тадалафила. Остальные получали плацебо. Всего через шесть недель у пациентов, которые получали тадалафил, ученые заметили эффект, о котором, по словам профессора, «даже не могли мечтать». О каких-либо побочных эффектах не говорится.

    «Долговременный уровень сахара в организме пациентов резко улучшился... Это улучшение было сопоставимо с тем, которое показывают лучшие экспериментальные препараты для лечения диабета второго типа», — заявил Янссон.

    В ближайшее время ученые планируют провести более широкие клинические испытания, чтобы проверить проверят действие тадалафила на разные категории носителей диабета.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Медицина
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close