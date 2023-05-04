Неожиданный эффект. Лекарство от импотенции лечит диабет второго типа, считают ученые

Большие дозы препарата тадалафил могут лечить диабет второго типа, сообщает 4 мая ТАСС. Эффективность лекарства, которое раньше использовали только для лечения половой дисфункции у мужчин, доказали медики из Китая и Европы.

Профессор Пер-Андерс Янссон из Готенбургского университета (Швеция) рассказал о результатах эксперимента, проведенного на группе из 18 человек. Причем входили в неё как мужчины, так и женщины. Половине пациентов давали большие дозы тадалафила. Остальные получали плацебо. Всего через шесть недель у пациентов, которые получали тадалафил, ученые заметили эффект, о котором, по словам профессора, «даже не могли мечтать». О каких-либо побочных эффектах не говорится.