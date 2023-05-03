Проектирование первой фазы реконструкции «Пулково» обойдется в полмиллиарда рублей

Власти Петербурга ищут генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательных работ фазы «А» второй очереди аэропорта «Пулково». Как следует из данных портала госзакупок, опубликованных 3 мая, на это Смольный готов потратить 511 млн рублей.



Напомним, 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.