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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Проектирование первой фазы реконструкции «Пулково» обойдется в полмиллиарда рублей

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    Власти Петербурга ищут генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательных работ фазы «А» второй очереди аэропорта «Пулково». Как следует из данных портала госзакупок, опубликованных 3 мая, на это Смольный готов потратить 511 млн рублей.

    Напомним, 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

    Окончательная оценка стоимости второй очереди на данный момент не озвучена. Ранее сообщалось, что размер инвестиций во вторую очередь может составить до 50 миллиардов рублей, до этого говорили о 40 миллиардах.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как будет выглядеть расширенное Пулково. К концу 2028 года воздушная гавань Петербурга получит новую южную галерею и южный перрон, а также проведет реконструкцию еще трех перронов. Обновленная инфраструктура будет рассчитана на прием узкофюзеляжных самолетов, включая отечественный Sukhoi Superjet 100, однако формулировки конкурсной документации дают основания предположить, что в гости ждут также широкофюзеляжные авиалайнеры и частные джеты.

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