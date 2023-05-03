Инстасамка, чьи счета заморожены по решению налоговой, улетела в Дубай

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) отправилась в Дубай. Кадры из самолета она опубликовала в своем аккаунте в соцсетях.



В среду, 3 мая, стало известно, что счета Инстасамки заморожены по решению налоговой. Telegram-каналы связывают это с тем, что Зотеева якобы попала в черный список медийных персон, которых полиция проверяет за неуплату налогов и отмывание денег.

Впрочем, «Фонтанка» выяснила, что счета ИП Инстасамки в одном из крупных российских банков заморожены давно — еще с сентября. Других компаний она не регистрировала на себя.