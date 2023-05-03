Инстасамка, чьи счета заморожены по решению налоговой, улетела в Дубай

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) отправилась в Дубай. Кадры из самолета она опубликовала в своем аккаунте в соцсетях.
В среду, 3 мая, стало известно, что счета Инстасамки заморожены по решению налоговой. Telegram-каналы связывают это с тем, что Зотеева якобы попала в черный список медийных персон, которых полиция проверяет за неуплату налогов и отмывание денег.
Впрочем, «Фонтанка» выяснила, что счета ИП Инстасамки в одном из крупных российских банков заморожены давно — еще с сентября. Других компаний она не регистрировала на себя.
Также стало известно, что заморожены и счета компаний блогеров Дины Саевой и Оксаны Самойловой. Это тоже произошло давно и вряд ли связано со свежими налоговыми проверками в отношении блогеров.
В марте 2023 года блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 311 млн рублей. Затем блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на
На прошлой неделе следователи добрались до автора марафонов желаний Елены Блиновской. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Блиновская не донесла до налоговой почти миллиард рублей. Суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться Интернетом.