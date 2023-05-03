Есть на что надеяться. После трёх самых холодных дней в Петербург придёт антициклон

«В атмосфере над Санкт-Петербургом перестройки процессов не намечается, поэтому можно говорить о стабильности похолодания в ближайшие дни», — отмечает синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 мая дал прогноз на ближайшие дни. После аномального холода можно надеяться на возвращение весны.

Сегодня, по его словам, переходный день. Погода солнечная и преимущественно без осадков, однако с северо-запада поступают холодные воздушные массы, поэтому выше плюс 10 градусов не будет. А впереди — три самых холодных дня. «Надеюсь, и в начавшемся мае тоже», — отмечает Колесов.

4 и 5 мая температура в дневные часы составит 5–7 градусов, придут дождь и мокрый снег. 6 мая осадков уже не должно быть, и воздух может прогреться до 7–9 градусов тепла.



«Ну а в дальнейшем, как и планировалось, антициклон с сухой погодой и постепенное повышение температуры воздуха», — радует петербуржцев Колесов.

