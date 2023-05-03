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    ФСБ: Пресечена подготовка покушения на руководство Крыма

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    ФСБ отчиталась о пресечении подготовки покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины. Об этом 3 мая сообщает ТАСС.

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