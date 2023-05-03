ФСБ: Пресечена подготовка покушения на руководство Крыма

ФСБ отчиталась о пресечении подготовки покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины. Об этом 3 мая сообщает ТАСС.
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ФСБ отчиталась о пресечении подготовки покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины. Об этом 3 мая сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
09 марта 2023, 12:27
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