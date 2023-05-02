Петербурженка отсудила деньги за попытку изнасилования, которую пережила почти два года назад

Петербурженка смогла получить компенсацию за то, что почти два года назад ее попытались изнасиловать. Она просила взыскать с преступника чуть больше 5 тысяч рублей за МРТ, которую ей пришлось сделать, и 10 тысяч — за моральный вред.



Красногвардейский райсуд Петербурга удовлетворил требования, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города. Уже осужденный агрессор, который сейчас находится в колонии в Томской области, не возразил против иска и не направил в суд представителя.

Нападение произошло в июле 2020 года на лестничной площадке дома по проспекту Металлистов. Мужчина успел совершить насильственные действия сексуального характера и собирался изнасиловать девушку, но она смогла позвать на помощь. Кроме того, в течение нескольких дней после этого он дважды напал на другую девушку на проспекте Маршала Блюхера.