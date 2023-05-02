Солнце светило 228 часов — чем нас радовал и огорчал апрель

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 2 мая в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги апреля. Месяц, по его словам, получился хорошим, несмотря на то, что в начале было холодно и снежно.



«Температура воздуха в апреле в Санкт-Петербурге составила +6,8 гр. а это довольно высокая температура, так как она является 13 в ряду самых теплых апрелей», — отмечает синоптик.

