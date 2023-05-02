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    Солнце светило 228 часов — чем нас радовал и огорчал апрель

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 2 мая в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги апреля. Месяц, по его словам, получился хорошим, несмотря на то, что в начале было холодно и снежно.

    «Температура воздуха в апреле в Санкт-Петербурге составила +6,8 гр. а это довольно высокая температура, так как она является 13 в ряду самых теплых апрелей», — отмечает синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Самым холодным днём стал понедельник, 3 апреля, когда температура днём не поднялась выше плюс 0,4 градуса. А самым тёплым — среда, 26 апреля, с «жарой» в 21,8 градусов.

    Выпавший в начале месяца снег быстро растаял, и потом осадков не было две недели. В последние дни прошли дожди, но на общее количество осадков они сильно не повлияли. В итоге — 64 % от нормы, что ближе к дефициту осадков.

    «В связи с продолжительным влиянием антициклона солнца получилось достаточно много — 228,3 часа в течение 28 дней. До рекордных значений, конечно, далеко, несколько лет в апреле солнце светило до 250–283 часов, но все равно приятно», — рассказывает Колесов.

    Май в городе начался с холодов. В ближайшие дни они усилятся, и даже пройдёт снег.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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