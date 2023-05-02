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    Придут настолько холодные воздушные массы, что осадки затвердеют. Колесов предупреждает о майском морозе

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    Пока воздух в Петербурге продолжает прогреваться, но холод вернётся уже вечером. Прогноз погоды на ближайшие часы и дни дал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Сегодняшнюю погоду он называет «подарком природы на фоне всего холодного периода»: в полдень в городе плюс 15, и будет «еще немного теплее». Это произошло потому, что Ленобласть попала в тёплый сектор циклона, движущегося по югу Финляндии.

    «Но не расслабляемся, вечером ждем холодный атмосферный фронт, дожди и возвращение к привычной погоде последних дней. Хотя по развитию атмосферных процессов в предстоящие дни можно говорить и о более холодной погоде, чем была даже в прошедшие выходные дни», — предупреждает синоптик.

    Уже в середине недели с севера придут настолько холодные воздушные массы, что осадки из дождя превратятся в мокрый снег, а по ночам — в обычный снег. Самые холодные дни, по прогнозу, 4 и 5 мая — не выше 5–7 градусов. 6 мая тоже будет холодно, но начнёт влиять антициклон. Осадки прекратятся, и температура воздуха станет понемногу расти.

    «Процесс улучшения погоды в нашем регионе, конечно, медленный, но 9 мая в Санкт-Петербурге точно должно быть теплее 1 мая», — обнадёживает Колесов.

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