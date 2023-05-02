Придут настолько холодные воздушные массы, что осадки затвердеют. Колесов предупреждает о майском морозе

Пока воздух в Петербурге продолжает прогреваться, но холод вернётся уже вечером. Прогноз погоды на ближайшие часы и дни дал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



Сегодняшнюю погоду он называет «подарком природы на фоне всего холодного периода»: в полдень в городе плюс 15, и будет «еще немного теплее». Это произошло потому, что Ленобласть попала в тёплый сектор циклона, движущегося по югу Финляндии.

