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    Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил травму головы после нападения хулиганов у московского ресторана

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    На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали у входа в московский ресторан. В результате его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Из-за этого он не смог помочь своей команде в решающей пятой игре полуфинала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (100:103).

    «Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента», - заявили в пресс-службе ЦСКА.

    Игру выбыл из строя на неопределенный срок. Однако известно, что он уже точно не поможет армейцам и в матчах за третье место.

    Алексей Швед — один из самых титулованных российских баскетболистов. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Четырёхкратный чемпион России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12) в составе ПБК ЦСКА.

    Победитель Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.

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