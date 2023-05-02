Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил травму головы после нападения хулиганов у московского ресторана

На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали у входа в московский ресторан. В результате его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Из-за этого он не смог помочь своей команде в решающей пятой игре полуфинала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (100:103).



«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента», - заявили в пресс-службе ЦСКА.