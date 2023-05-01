«Посмотреть, перекреститься и удалить». Оцениваем аналоги Microsoft Office

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» /архив Поделиться Поделиться





Microsoft ушел, и хотя обещал не возвращаться, на днях внезапно вновь напомнил о себе. Однако уже понятно, что у огромного пласта отечественного бизнеса к Microsoft уже нет веры. Он ищет и находит альтернативы. «Фонтанка» присмотрелась к аналогам и узнала, есть ли офисный пророк в своем отечестве.



Еще в марте прошлого года Microsoft свернул «окна» и приостановил продажи товаров и предоставление услуг в России. Уже в начале июня компания разослала сообщение, в котором указала, что существующие обязательства выполнять продолжит, но приостановка новых продаж остается в силе. За пять месяцев такой политики только операционные расходы корпорации в России составили 126 млн долларов, которые надо было как-то компенсировать.



В этой связи в прошлом году компания сократила многих сотрудников российского подразделения «Майкрософт Рус» и расторгла договоры аренды. При этом совсем ликвидировать структуру в Microsoft не планировали, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает долгосрочные планы компании неопределенными.

При этом не сказать, что за бурный 2022 год бизнес компании сильно просел. Так, выручка у ООО «Майкрософт Рус» упала всего на 6,5% (6,4 млрд руб), а чистая прибыль хоть и заметно упала, но все осталась на вполне нестыдном уровне — 159 млн рублей. И это при том, что расходы на оплату труда подскочили сразу на миллиард (до 3,7 млрд рублей). Это так сказались масштабные выплаты при увольнении сотрудников: от 382 штатных единиц на начало года, к 31 декабря 2022 осталось только 187 человек.

При этом, к слову, IT-подразделение корпорации, ООО «МАЙКРОСОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР РУС», сотрудников хоть так же сократило (с 59 до 33 человек), с точке зрения бухгалтерии никаких особых потерь не понесло. Выручка — плюс 9% (424 млн рублей), читсая прибыль примерно на уровне прошло года — (20 миллионов).

И вот сейчас сперва Microsoft вернул возможность оплачивать свои продукты на сайте частным пользователям, а в конце апреля этого года сделал шаг навстречу и корпоративным клиентам. «Коммерсантъ» сообщил о том, что российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от Microsoft о продлении лицензии на ее софт. Такие письма, якобы, получили около тысячи организаций.

Дело в том, что компании, которые не попадают под законодательные требования импортозамещения, продолжают использовать программы Microsoft Office. Однако лицензии имеют свойство заканчиваться, что в сложившихся условиях ведет к росту пиратства. Если вступать на этот зыбкий путь бывшие клиенты Microsoft не готовы, приходится искать альтернативы. «Фонтанка» постаралась найти аналоги Microsoft Office и проверить, насколько они могут возместить потерю. При том, что конкуренты уже вовсю занялись дележкой огромного рынка офисных приложений, который оценивается экспертами не менее чем в 40 млрд рублей в год.



Массовое импортозамещение

Первый пример, который называется во всех аналогичных обзорах — «Мой офис», в котором, по данным СПАРК, контрольный пакет принадлежит «Лаборатории Касперского». В 2022 году количество клиентов компании выросло в 3 раза, а выручка — в 4 раза, до 3,3 млрд рублей. Домашняя версия сервиса доступна для ознакомления в течение 30 дней, а уже для корпоративного использования придется раскошелиться на 390 рублей в месяц за одного пользователя.



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Сервис состоит из приложений для работы с текстом, таблицами и презентациями, почтового сервера, служб для работы с персональными и корпоративными контактами, онлайн-календаря. Для тех, кто понимает, о чем это — поддержка S3-совместимых хранилищ для использования существующих систем хранения данных. В корпоративных целях для большей надежности развернуть инфраструктуру «Моего офиса» можно и на серверах клиента или доверенного партнера.



Ну и главный плюс — возможность работы на российских операционных систем, таких как «Эльбрус» и «Байкал». Разумеется, ни один продукт Microsoft на такой вызов подписываться не станет.



Наборы API позволяют «прикручивать» к коробочному решения инструменты интеграции со сторонним ПО. Плюс — есть опция интегрировать каталоги пользователей, в том числе — с того самого Microsoft Active Directory. Ну и в довершение перечисления плюсов этого, пожалуй, самого продвинутого российского заменителя MS Office, — наличие в нем классов и методов для языков программирования C++, Python, C#.

В то же время, стоит отметить, что долгое время «Мой Офис» для редактирования презентаций использовал стороннюю разработку — на основе LibreOffice Impress. Уже готово собственное решение, но пока оно в виде «Бета-версии».

Для гурманов расстройство — у «Моего Офиса» нет средств для работы с базами данных и редактора формул. Но если вы в офисной жизни такого не используете, то, конечно, не почувствует этой потери.



Другой вариант — «Р7-Офис» от нижегородского АО «Р7». Состав ее акционеров не раскрывается. И в этом может быть подвох. Разумеется, службы безопасности крупных госкомпаний, уже перешедших на «Р7», знают правильный ответ на эту загадку. Обычному же пользователю известно лишь, что ранее этот продукт развивался и ориентировался на западные рынки, и головной офис располагался в Латвии. Сейчас, похоже, все права на это ПО переведены назад в Россию, но стоит отметить, что товарный знак «Р7» был окончательно зарегистрирован у нас лишь в июне 2022 года.

Выручка компании за 2022 год — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,036 млрд. Сервис включен в реестр российского ПО и подходит в качестве продукта для импортозамещения у крупных компаний. Версия для компьютера бесплатна для личного пользователя, а корпоративные тарифы начинаются от 1,5 тысяч рублей в год за одно рабочее место.



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«Р7-Офис» есть в веб-версии, компьютерном редакторе и мобильном приложении. В текстовом редакторе доступна история изменений, настройка прав доступа и совместный доступ, как в Google Docs. Из минусов — работа в «Р7» на компьютере потребляет много ресурсов оперативной памяти, отмечают эксперты. Есть и детали, важные для немногих, но все же существенные, говорят эксперты. Например, нет многофакторной аутентификации и доступа по HTTPS. Ну и, как и у Microsoft, полный букет функционала раскрывается только при использовании всех программ из экосистемы Р7.



Специалитеты

Есть на рынке и целый пучок чисто отечественных разработок, с очень специфическим функционалом и совсем непростым отношением с клиентами.

К примеру, пользователи отмечают трудности в покупке лицензии на «Циркон-офис». Похоже, просто прийти с улицы и купить его, невозможно — может потребоваться пройти чуть ли не проверку службы безопасности разработчика.

Из того что про него известно, он работает только на «сестринской» операционной системе CentOS, что в ней кроме текстового, табличного редактора и редактора презентаций, есть также графический векторный редактор, редактор формул и файловый менеджер.



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Про разработчика, АО «МВП Свемел» известно немногое. Состав акционеров его не раскрывается. По отчетности за 2022 года при продажах в 933 миллиона, их себестоимость составила 630 млн рублей. Чистая прибыль — всего 4 млн рублей. Среди заказчиков указываются администрация президента, Госдума и Совфед, МИД, Минфин, МЭР. Плюс десяток госкомпаний и корпораций.

Всерьез изучать возможности «QP Грамота» также под силу лишь тем, кто будет рассматривать его корпоративное применение. В «гражданском» виде его не получить, а предложение на старинном сайте компании-разработчика НТП «Криптософт» направить заявку на электронную почту не выглядит очень клиентоориентированным.



В любом случае, надо отметить, что «Криптософт» — это именно системный интегратор, поставляющий готовые решения для предприятий, которым надо полностью изолироваться от западного IT-мира. Как и у «МВП Свемел», тут собственная операционная система, своя система управления виртуальными машинами, система управления базами данных, свой почтовый клиент, «тонкий клиент» для удаленного доступа, кластер виртуальных машин и много еще вот такого. Причем, все собственное, 20 лет разрабатываемое для очень специальных нужд.

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Как бы то ни было, принадлежащий физлицу «Криптософт» на недостаток клиентов, очевидно, не жалуется, хотя, отчетность давно не публиковал. По последней, за 2021 год, при поступлении от продаж в 570 млн рублей, их себестоимость составила — 400 тысяч. Чистая прибыль — скромные 34 миллиона, из которых 19 ушли на дивиденды владельцу, ныне покойному Евгению Матвееву. К началу 2000 годов его единственными заказчиками были Минобороны и ФАПСИ. Позже к ним добавились ФСБ и администрация президента. Дальше — ФСО, МИД и многочисленные «непростые» предприятия.



Разумеется, на этом фоне наличие собственного офисного пакета «Грамота» — это лишь приятное дополнение, которое нельзя рассматривать как самостоятельный продукт. Да, в нем есть текстовый редактор «Глагол» (с логотипом в виде напрашивающегося «Ъ»), табличный редактор «Ведомость», менеджер презентаций с говорящим названием «Доклад» и почтовый сервер «Почтальон». Среди заявленного функционала (пунктов там не очень много) — возможность работы со стандартными для мира офисных приложений форматов DOCX, XLSX и PPTX и умение конвертировать в них старые форматы DOC, XLS и PPT.

Куда более открыт корпоративному миру пакет AlterOffice. Он принадлежит семье ныне покойного Дениса Мельникова, чьи родственники сейчас консолидировали около 40% долей. Еще 25% принадлежит гражданину Азербайджана. Ну и разумеется, там все непросто. Лицом компании в СМИ долгие годы выступал Михаил Лебедев, который был доверительным управляющим доли Дениса Мельникова. Однако теперь Лебедев и Мельниковы разошлись (у него — ООО «Альми», у них — «Альми Прайм»). Сайт alteroffice.ru, продвигающий офисный пакет, ранее принадлежал «Альми», теперь — «Альми Прайм».



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Связаны ли все эти перипетии или нет с финансами, но за 2022 год выручка подконтрольного «Альми прайм» «Альми партнера» утроилась до 940 млн рублей, что при себестоимости в 84 миллиона дало чистую прибыль почти в 700 млн рублей. В свою очередь, «просто» «Альми» перестало с 2020 года публиковать отчетность, известно лишь, что по итогам 2021 года эта фирма заплатила около 7 тысяч рублей налогов.

В коробочном офисном пакете AlterOffice заявляются текстовый и табличный редакторы, редактор для векторной графики (это нужно для рисования графиков и диаграмм), а также приложения для работы с презентациями, почта, календарь-планировщик и мессендежер. Для несложных офисных задач — хватит с головой. И хотя въедливые программисты не раз ловили разработчиков за руку на копировании кода у конкурентов, простому пользователю все это, скорее всего, не интересно.



Все очень непонятно пакетом «Офис+», который, как и все предыдущие решения внесены в реестр ПО, рекомендованного для госпредприятий. Компания — ООО «Офис плюс» — создана лишь в 2021 году, выручка у нее — 100 тысяч по последней отчетности. В капитале 40% принадлежат двум гражданам Белоруссии, 60 — поровну разделены между четырьмя российскими партнерами, включая гендиректора компании Александра Барановского. В сентябре 2022 года все их доли были консолидированы новым акционером, тоже физлицом, впрочем, оставаясь в залоге у прежних. Короче, тоже все очень непонятно, хотя и интересно.

В пакете «Офис+» пока только два продукта — текстовый и графический редакторы. Для Windows и для Linux. На сайте можно скачать пробную версию, но установить ее невозможно — даже для теста необходим лицензионный ключ.



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Из заявленных функций — работа с документами наиболее распространенных форматов и возможность работать в облаке в совместном режиме. На страничке в соцсетях в апреле разработчики рассказали о свежем обновлении, которое позволило отображать текст под наклоном в 90 или 270 градусов, накладывать на документ вотермарку и добавило несколько других не очень выдающихся функций. В табличном редакторе добавили несколько совсем простых формул. В январском апдейте значится: «Оптимизировано использование памяти при большом количестве формул в документе (сокращено на 30%)». Так что не будет преувеличением назвать этот продукт «сыроватым», несмотря на рекомендацию его госкомпаниям.



Масштаб внедрения этого продукта также не очень понятен. Например, в группе «Вконтакте» — единственном месте, где появляются новости компании, — 4 подписчика, включая родственников совладельцев.

Скриншоты четырех вышеупомянутых программных решений до боли напоминают виды главных игроков на рынке бесплатного офисного ПО — OpenOffice или LibreOffice. Вряд ли кто-то из специалистов удивится, если окажется, что все они — лишь надстройки к бесплатному продукту.

К примеру, в лицензионном соглашении к «Офису+» об этом говорится прямо: «Отдельные компоненты Программного обеспечения могут содержать ссылки и включения материалов и программного обеспечения, распространяемых на условиях свободного лицензирования. В этих случаях Правообладатель не претендует на авторство и, по мере возможностей, делает сноску на принадлежность авторских прав и местонахождение лицензионного соглашения такого программного обеспечения». Также упоминается «возможность» появления компонентов Mozilla. Ну, по крайней мере, это честно.



Бесплатный сыр

Можно попробовать перейти и на сам OpenOffice: сервис поддерживает большинство популярных форматов документов, быстро конвертирует файлы в DOC и PDF. Программа стабильно работает на слабых компьютерах и имеет расширение для браузеров, в котором инструментов для работы чуть больше. Из минусов — устаревший интерфейс, который избалованному пользователю интернета может мозолить глаз.



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Также клиенты жалуются на бедный инструментарий и проблемы с совместимостью файлов: может слетать верстка или шрифты. Зато продукт бесплатный и сгодится как временный вариант, пока компания в активном поиске чего-то нового.



У его родного брата LibreOffice примерно те же проблемы. Да, он поддерживает файлы MS Office, но совместимость не абсолютная. Кроме того, пользователи жалуются на бедность функционала табличного процессора и типографику внутри таблиц. Также нарекания вызывает раскладка сложных таблиц, отмечают эксперты.

У LibreOffice нет возможностей для совместной работы и отсутствуют как класс облачные расширения. Это отчасти компенсируется относительно приличным набором плагинов, которые заметно расширяют функционал — это одна из приятных особенностей программы с открытым кодом.

Мобильной версии в самом LibleOffice нет, но тот самый открытый код уже дал возможность энтузиастов сделать на коленке приложение на основе Libre — Collabora Office. Это, конечно, даже приблизительно не то, к чему привык пользователь Microsoft, но времена сейчас такие.



Есть маленькая деталь, которая кому-то может показаться важной. Головной офис фонда, развивающего этот продукт, находится в Германии. Однако природа LibreOffice такова, что ее невозможно отключить или ограничить функционал, так что санкционные риски там минимальны.

Юрий Брюквин, гендиректор аналитического агентства «Рустелеком», среди неплохих аналогов выделил WPS Office, разработанный китайским разработчиком программного обеспечения Kingsoft. У пользователей у нему только одна претензия — назойливая реклама, которая, В конце-концов буквально заставляет пользователей купить Премиум-версию. Зато в ней, к примеру, есть возможность редактировать PDF-файлы. И цена этой реально востребованной функции — на порядок меньше, чем у Microsoft и, тем более, у Adobe в его Acrobat.



На втором месте он назвал — LibreOffice. Последний так же поддерживает документы пакета Microsoft Office и работает как стандартный текстовый редактор. На онлайн версию можно перейти, если установить соответствующее расширение. Сервис полностью бесплатный, но совместное редактирование документов возможно только в онлайн-версии.



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С облачными продуктами ситуация куда проще, считает Юрий Брюквин.

Те же Google Docs, которым также пользуются в российских офисах и который вскоре также, возможно придется импортозамещать, менее широко распространен и менее функционален в сравнении с Microsoft Office. Соответственно, он более заменим. Дело в том, что компании, которые работают с клиентскими данными, могут выгружать в облако очень ограниченный объем информации и должны это облако защищать.



Кстати, эксперты отмечают, что «Яндекс Документы» — не такая уж плохая альтернатива. Файлы там создаются и синхронизируются с облаком «Яндекс.Диск», есть совместный доступ и сохранение текста в режиме онлайн. Сам сервис бесплатный, а при подписке на «Яндекс» доступны дополнительные инструменты. Однако в «Яндекс Документах» нет режима рецензирования и части функций при работе в таблицах, например, нельзя импортировать ячейки одной таблицы в другую.



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Кроме того, если Google Docs давал страховку для не очень грамотных и внимательных и ошибки выделял, то «Яндекс Документы» не предлагают правильные варианты для исправления.



Почему заместить Microsoft Office пока не получается

Альтернативы привычному «офису»-то есть, но вопрос в том, как они работают и насколько конкурентоспособны в сравнении со всем известным сервисом. Юрий Брюквин выделил две основных проблемы таких аналогов: совместимость и функционал.

Во-первых, Microsoft Office — это офисный стандарт в большинстве предприятий. Все работают в этих документах и обмениваются ими. То, что вы сделали у себя на работе, можно переслать коллеге, заказчику, клиенту, в налоговую инспекцию, и там этот документ прочитают в первозданном виде — с вашим форматированием и шрифтами, объяснил Юрий Брюквин.



Если же перейти на аналоги, то с большей долей вероятности вся верстка в текстовом файле при отправке развалится: форматирование полетит, шрифты будут по-другому отображаться. «До тех пор, пока большинство бизнес-организаций сидит на Microsoft, они и будут между собой продолжать обмениваться документами Microsoft», — заключил он.



Во-вторых, ни один из аналогов не соответствует Microsoft Office по функционалу. В «Рустелеком» аналитики часто пользуются таблицами и у них есть и лицензированные пакеты для работы со статистикой, и специализированное ПО. Однако сотрудники отказываются от них в пользу Excel, рассказал Юрий Брюквин, так как у Excel, по мнению работников, более гибкие возможности: получается пользоваться формулами, программировать на Visual Basic и задавать сложные алгоритмы.

«Насколько я вижу по своим партнерам и контрагентам, если бизнес покупает офисный пакет за несколько тысяч долларов, то он не записывает там какие-то рецепты оладушек, а рано или поздно начинает использовать его на полную катушку. В большинстве аналогов либо этого сложного функционала вообще нет, либо он обрезан. Условно, вы всю жизнь работали бензопилой, а вам предлагают лобзиком дальше пилить», — объяснил Юрий Брюквин.



Кроме того, многие отечественные аналоги в принципе работают хуже. Открываешь небольшой файл — он съедает очень много вычислительных ресурсов, подчеркнул глава «Рустелекома». Так, файл на 30 Мб может занимать несколько до нескольких гигабайт оперативной памяти устройства.



При этом, с точки зрения обывателя, на первый взгляд, проблемы нет. Наоборот, более дешевая лицензия и создана для того, чтобы пользоваться ей, к примеру, в школах и университетах. Однако и здесь есть подводные камни, предупредил Юрий Брюквин: приходит студент не в государственную структуру, а в бизнес-организацию, и там все равно сталкивается с Microsoft Office.



Такой работник, во-первых, менее конкурентоспособен, потому что не знает в совершенстве все «офисные» пакеты (хотя, в резюме он так напишет). Во-вторых, даже если он и трудоустроился, то ему все равно придется программы изучать, потому что это офисный стандарт в подавляющем большинстве коммерческих организаций России, подчеркнул Юрий Брюквин.



«Примеры импортозамещения есть, работают и наши продукты в какой-то обозримой перспективе, с каждым новым релизом они улучшаются, но сейчас это проблема. Реального импортозамещения, по большому счету, и даже по маленькому нет, есть попытка в административном режиме запретить государственным организациям их использовать. Наши аналоги не годятся для наших задач от слова совсем. Ни функционал, ни производительность, ни качество не отвечают даже текущим потребностям. Мы их посмотрели, перекрестились и удалили», — заключил он.



Более того, перестроиться на новые варианты не так просто, как может казаться. Скорее всего, придется думать над обучением, потому что далеко не все сотрудники смогут освоить новый пакет программ на интуитивном уровне.

Милена Солдатенко, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

