В честь Первомая мосты в Петербурге разводить не будут

Несмотря на начало навигации в Петербурге, в ночь на 2 мая в городе не будет разводки мостов. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».



Отмечается, что переправы всю ночь будут сведены в честь праздника весны и труда.

Ранее в Петербурге был дан официальный старт сезона навигации. Отметили его полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

Один из мостов города на Неве, Биржевой, будет недоступен для проезда практически все майские праздники. Там завершают демонтаж опор, установленных на время капитального ремонта.

