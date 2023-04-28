Биржевой мост закрывают на майские. Прерванные ледоходом работы возобновят, пока все отдыхают

На Биржевом мосту возобновляются работы, которые в середине апреля пришлось приостановить из-за активного ледохода по Малой Неве. Больше недели переправа будет закрыта для всех. Исключение сделают для дня репетиции парада Победы.
С 29 апреля по 8 мая на Биржевом мосту будет полностью закрыто движение как транспорта, так и пешеходов. Откроют переправу лишь 4 мая с 07:00 до 21:00 — для подготовки к параду в честь Дня Победы, уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест». В связи с перекрытием троллейбусы
На мосту продолжат демонтировать временные опоры, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта. Майские праздники для работ выбрали потому, что в эти дни транспортная нагрузка на центр города снижается. Во время демонтажа мост будут разводить не по графику. Точное время разводки станет известно после начала работ.
После демонтажа свай инженеры приступят к подготовке разводного пролета к активной навигации и полноценным нагрузкам: будут настраивать гидравлическое, электрическое и механическое оборудование, слаботочные системы управления, видеообзор и сигнализацию.