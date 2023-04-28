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    Биржевой мост закрывают на майские. Прерванные ледоходом работы возобновят, пока все отдыхают

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    На Биржевом мосту возобновляются работы, которые в середине апреля пришлось приостановить из-за активного ледохода по Малой Неве. Больше недели переправа будет закрыта для всех. Исключение сделают для дня репетиции парада Победы.

    С 29 апреля по 8 мая на Биржевом мосту будет полностью закрыто движение как транспорта, так и пешеходов. Откроют переправу лишь 4 мая с 07:00 до 21:00 — для подготовки к параду в честь Дня Победы, уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест». В связи с перекрытием троллейбусы № 7 с 01:00 29 апреля до 05:00 9 мая изменят маршрут, сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс». Они будут следовать от конечной «Таллинская улица» по действующей трассе до Университетской набережной, далее по набережной, 1-й и Кадетской линиям В. О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П. С., Ждановской набережной (обратно — по Ждановской набережной и Тучкову мосту), Ждановской улице до конечной станции «Новоладожская улица».

    На мосту продолжат демонтировать временные опоры, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта. Майские праздники для работ выбрали потому, что в эти дни транспортная нагрузка на центр города снижается. Во время демонтажа мост будут разводить не по графику. Точное время разводки станет известно после начала работ.

    После демонтажа свай инженеры приступят к подготовке разводного пролета к активной навигации и полноценным нагрузкам: будут настраивать гидравлическое, электрическое и механическое оборудование, слаботочные системы управления, видеообзор и сигнализацию.

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