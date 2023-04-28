Биржевой мост закрывают на майские. Прерванные ледоходом работы возобновят, пока все отдыхают

На Биржевом мосту возобновляются работы, которые в середине апреля пришлось приостановить из-за активного ледохода по Малой Неве. Больше недели переправа будет закрыта для всех. Исключение сделают для дня репетиции парада Победы.



С 29 апреля по 8 мая на Биржевом мосту будет полностью закрыто движение как транспорта, так и пешеходов. Откроют переправу лишь 4 мая с 07:00 до 21:00 — для подготовки к параду в честь Дня Победы, уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест». В связи с перекрытием троллейбусы № 7 с 01:00 29 апреля до 05:00 9 мая изменят маршрут, сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс». Они будут следовать от конечной «Таллинская улица» по действующей трассе до Университетской набережной, далее по набережной, 1-й и Кадетской линиям В. О. , Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П. С. , Ждановской набережной (обратно — по Ждановской набережной и Тучкову мосту), Ждановской улице до конечной станции «Новоладожская улица».