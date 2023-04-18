Ледоход сорвал планы. Демонтаж временных опор Биржевого моста пришлось перенести

Работы по демонтажу временных конструкций, которые были установлены для капитального ремонта Биржевого моста в центре Петербурга, прервал ледоход. Убрать успели только ледорезы.

Из-за активного ледохода пришлось изменить график работы плавучего крана, рассказали 18 апреля в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». На минувшей неделе у Биржевого моста убрали два временных ледореза, которые защищали переправу во время ремонта. Каждый из них представлял собой конструкцию из семи труб длиной 27 метров. А вот демонтаж временных опор, которые во время ремонта поддерживали крылья моста, пришлось перенести на начало мая. Специалисты надеются, что к этому времени основная часть ладожского льда уже пройдет рукава Невы.