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    Ледоход сорвал планы. Демонтаж временных опор Биржевого моста пришлось перенести

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    1 комментарий
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Работы по демонтажу временных конструкций, которые были установлены для капитального ремонта Биржевого моста в центре Петербурга, прервал ледоход. Убрать успели только ледорезы.

    Из-за активного ледохода пришлось изменить график работы плавучего крана, рассказали 18 апреля в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». На минувшей неделе у Биржевого моста убрали два временных ледореза, которые защищали переправу во время ремонта. Каждый из них представлял собой конструкцию из семи труб длиной 27 метров. А вот демонтаж временных опор, которые во время ремонта поддерживали крылья моста, пришлось перенести на начало мая. Специалисты надеются, что к этому времени основная часть ладожского льда уже пройдет рукава Невы.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Чтобы убрать временные опоры, потребуется приподнять крылья Биржевого моста не по графику. О времени разводки станет известно позднее.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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    Комментарии 1

    Гость18 Апр 2023 в 11:24
    Какая неожиданность!
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