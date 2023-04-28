Навигацию в Петербурге открыл выстрел

В Северной столице 28 апреля отмечают День чистой воды. Власти города решили возобновить традицию, которая существовала со времен Петра I, — отмечать старт навигации по водным путям Петербурга полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.
В ходе церемонии водные суда выстроились в ряд, и был установлен последний буй, передает корреспондент «Фонтанки».
В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие представители администрации города и «Волго-Балта».
Завтра в полдень будет официально дан старт летнему туристическому сезону. Одним из ключевых событий первых дней станет традиционный Фестиваль ледоколов. Его открытие состоится на набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает комитет по развитию туризма Петербурга.