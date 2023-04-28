    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.56eur90.2

    Навигацию в Петербурге открыл выстрел

    1237
    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Северной столице 28 апреля отмечают День чистой воды. Власти города решили возобновить традицию, которая существовала со времен Петра I, — отмечать старт навигации по водным путям Петербурга полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

    В ходе церемонии водные суда выстроились в ряд, и был установлен последний буй, передает корреспондент «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие представители администрации города и «Волго-Балта».

    Завтра в полдень будет официально дан старт летнему туристическому сезону. Одним из ключевых событий первых дней станет традиционный Фестиваль ледоколов. Его открытие состоится на набережной Лейтенанта Шмидта, сообщает комитет по развитию туризма Петербурга.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НавигацияНавигация в ПетербургеПетропавловская крепость
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close