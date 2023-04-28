Навигацию в Петербурге открыл выстрел

В Северной столице 28 апреля отмечают День чистой воды. Власти города решили возобновить традицию, которая существовала со времен Петра I, — отмечать старт навигации по водным путям Петербурга полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.



В ходе церемонии водные суда выстроились в ряд, и был установлен последний буй, передает корреспондент «Фонтанки».

