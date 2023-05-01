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    ЛДПР устроила маёвку в Minecraft. Посмотрите, как игроки радуются около памятника Жириновскому

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    Фото: кадр из видео
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    ЛДПР провела демонстрацию 1 мая в компьютерной игре Minecraft. Сервер с памятником Владимиру Жириновскому оказался рассчитан на 100 человек. Подключиться все желающие не смогли, в том числе и корреспондент «Фонтанки».

    «Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. Всем, кто пришел сегодня к памятнику Владимиру Вольфовичу Жириновскому, огромное спасибо!» — сообщили в партии.

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    В ЛДПР рассказали, что в маёвке успели принять участие 12 000 человек, затем сервер не выдержал нагрузки и отключился. Как они все смогли подключиться, не уточняется.

    На мероприятии присутствовал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

    Корреспондент «Фонтанки» зашел на сервер около 10:00 утра для проверки. В этот момент в игре находились более 15 игроков. На сервере нельзя было ничего строить и добывать, хотя в этом и заключается суть игры. Как пояснили в чате, такие меры были нужды, чтобы никто не разрушал памятник Владимиру Жириновскому.

    предоставлено ЛДПР

    Демонстрация была анонсирована на 12:00 мск. В этот момент корреспонденту «Фонтанки» уже не хватило места на сервере — подключиться он так и не смог.

    Депутат Андрей Свинцов рассказал 27 апреля о демонстрации ЛДПР в Minecraft. На сервере построили памятник Жириновскому из блоков угля и камня. На голове у политика надета известная кепка. На наш взгляд, Владимира Вольфовича можно узнать в бюсте, но сходство все же не совсем точное.

    Фото: кадр из видео

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