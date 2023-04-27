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    Посмотрите, как выглядит памятник Жириновскому в Minecraft. «Фонтанка» подключилась к серверу, где ожидается маёвка

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    Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что партия планирует устроить первомайскую демонстрацию в Minecraft. Недавно одном из серверов игры построили памятник Владимиру Жириновскому. Корреспондент «Фонтанки» 27 апреля подключился и оценил появившийся бюст основателю партии.

    Фото: Скриншот игры
    Фото: Скриншот игры
    Фото: Скриншот игры
    Фото: Скриншот игры
    Фото: Скриншот игры
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    Памятник Жириновскому выполнен из блоков угля и камня. На голове у политика надета известная кепка. На наш взгляд, Владимира Вольфовича можно узнать в бюсте, но сходство все же не совсем точное. В момент проверки сервера корреспондент «Фонтанки» оказался на сервере единственным игроком, хотя подключиться можно абсолютно свободно.

    Парламентарий Свинцов анонсировал предстоящую акцию в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал данные для входа на сервер Minecraft. «Уверен, что неизвестный ещё поработает над портретным сходством <…> Встречаемся у памятника ВВЖ!» — написал депутат.

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    ЛДПРВладимир ЖириновскийMinecraft
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