В Minecraft появился памятник Владимиру Жириновскому. Около него ЛДПР хочет устроить демонстрацию 1 Мая

На одном из серверов игры Minecraft появился 200-метровый памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Около него партия планирует устроить первомайскую онлайн-демонстрацию. Об этом 27 апреля сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов в своем Telegram-канале.

«В России не рекомендуется проводить демонстрации, посвященные 1 Мая. Но эти ограничения не распространяются на виртуальную реальность. Поэтому приглашаю всех однопартийцев и наших сторонников в 12:00 по московскому времени на первомайскую демонстрацию online», — говорится в публикации.