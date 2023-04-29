В МИД РФ пообещали жесткую реакцию из-за действий польских властей в школе при российском посольстве

Представители власти Польши вошли на территорию школы при российском посольстве с целью ее захвата, заявили в российском МИД. Россия расценивает эти действия как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова 29 апреля.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — отметила она.