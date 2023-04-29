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    В МИД РФ пообещали жесткую реакцию из-за действий польских властей в школе при российском посольстве

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    Представители власти Польши вошли на территорию школы при российском посольстве с целью ее захвата, заявили в российском МИД. Россия расценивает эти действия как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова 29 апреля.

    «Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — отметила она.

    Вторжение в школу в МИДе также назвали очередным посягательствам на российскую дипломатическую недвижимость в Польше.

    Утром 29 апреля в Польше полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России. Власти дали время до 19:00, чтобы 29 человек, включая детей, покинули школу.

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