Польша потребовала до 19:00 от сотрудников школы при посольстве РФ покинуть здание

В Польше власти дали время до 19:00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве покинуть здание. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в Польше Андрея Ордаша.

«Всего здесь 29 человек, включая детей. Всем предписано покинуть помещение школы с личными вещами до 18 часов [по местному времени]», — сказал он.

О том, что польская полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России в Варшаве, стало известно утром в субботу. Сотрудники правоохранительных органов потребовали крыть калитку перед школой российской дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию.