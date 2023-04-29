Польша потребовала до 19:00 от сотрудников школы при посольстве РФ покинуть здание

В Польше власти дали время до 19:00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве покинуть здание. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в Польше Андрея Ордаша.
«Всего здесь 29 человек, включая детей. Всем предписано покинуть помещение школы с личными вещами до 18 часов [по местному времени]», — сказал он.
О том, что польская полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России в Варшаве, стало известно утром в субботу. Сотрудники правоохранительных органов потребовали крыть калитку перед школой российской дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию.
Как пишет РИА Новости, Польша 1 марта объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. На этой неделе стало известно, что польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства все деньги, а сами счета закрыла.