Польша перевела прокуратуре все деньги со счетов российского посольства

Счета российского посольства и торгового представительства в Польше закрыты, а все деньги переведены прокуратуре страны. Об этом 26 апреля сообщил российский посол Сергей Андреев.

Андреева цитирует РИА Новости. По его словам, уведомление о закрытии счета и прекращении сотрудничества с банком посольство получило от прокуратуры и самого банка. Конкретную сумму он не назвал, но отметил, что она значительная — деньги хранились в долларах и злотых. Деньги переведены на счета прокуратуры.

Андреев назвал такие действия «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».