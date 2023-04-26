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    Польша перевела прокуратуре все деньги со счетов российского посольства

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    Счета российского посольства и торгового представительства в Польше закрыты, а все деньги переведены прокуратуре страны. Об этом 26 апреля сообщил российский посол Сергей Андреев.

    Андреева цитирует РИА Новости. По его словам, уведомление о закрытии счета и прекращении сотрудничества с банком посольство получило от прокуратуры и самого банка. Конкретную сумму он не назвал, но отметил, что она значительная — деньги хранились в долларах и злотых. Деньги переведены на счета прокуратуры.

    Андреев назвал такие действия «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

    Счета посольства были заблокированы в конце марта под предлогом того, что средства могу быть использованы для отмывания денег или терроризма.

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