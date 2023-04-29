РИА: В Польше полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России

Представители мэрии Варшавы вместе с полицейскими потребовали открыть калитку перед школой российской дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости.
Российский советник-посланник Андрей Ордаш предупредил, что РФ считает действия Польши незаконными и может принять ответные дипломатические меры, а на территории школы находятся люди с дипломатическим статусом.
После того как представители Польши оказались на территории школы при посольстве РФ, полиция повесила на ворота цепь с замком, чтобы имущество из школы нельзя было вывезти.
«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — написал в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Как пишет РИА Новости, Польша 1 марта объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. На этой неделе стало известно, что польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства все деньги, а сами счета закрыла.