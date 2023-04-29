РИА: В Польше полиция ворвалась на территорию школы при посольстве России

Представители мэрии Варшавы вместе с полицейскими потребовали открыть калитку перед школой российской дипмиссии, после отказа они взломали ее и зашли на территорию. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости.

Российский советник-посланник Андрей Ордаш предупредил, что РФ считает действия Польши незаконными и может принять ответные дипломатические меры, а на территории школы находятся люди с дипломатическим статусом.

После того как представители Польши оказались на территории школы при посольстве РФ, полиция повесила на ворота цепь с замком, чтобы имущество из школы нельзя было вывезти.