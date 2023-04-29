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    Ученые поняли, куда девался океан, что 2 миллиарда лет назад плескался близ нынешнего Петербурга

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    Ученые Института геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук, что работает в Петербурге, выяснили, почему и как исчез древний Свекофеннский океан. Два с лишним миллиарда лет назад он, не уступая размерами нынешним Индийскому или Атлантическому, омывал континент, земли которого позже назвали Фенноскандией (территории нынешних Норвегии, Швеции, Финляндии и части Северо-Запада России).

    Изучая базальты и отложения, покрывавшие дно древнего Свекофеннского океана, ученые пришли к выводу, что, во-первых, существовал он по меркам океанов недолго: менее 100 миллионов лет. Во-вторых, к его исчезновению привело движение литосферных плит: океаническая зашла под континентальную. Причем из-за этого смещения осадочные породы и базальты со дна океана оказались на глубине 20–25 километров, под горными породами континента. И стали из-за этого нагреваться и даже местами плавиться. В итоге с глубин поднялся расплав, в огромных количествах.

    «Из такого расплава образовались новые порции магматических пород на территории нынешней Карелии и Приладожья», — рассказал 28 апреля заведующий лабораторией петро- и рудогенеза ИГГД РАН Шаукет Балтыбаев.

    Институт геологии и геохронологии докембрия РАН образован из Лаборатории геологии докембрия Академии наук, в свою очередь основанной постановлением 1950 года для изучения самых ранних геологических образований Земной коры.

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