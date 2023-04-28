    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    761мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Птички в саду и рыбки в пруду уснут на час позже. Зоопарк меняет режим

    371
    обсудить

    Ленинградский зоопарк с 1 мая будет работать на час дольше. Об этом рассказали в администрации учреждения 28 апреля.

    «В белые ночи вы сможете пойти на долгие вечерние прогулки среди экзотических животных и растений в самом сердце Северной столицы», — пообещали в зоопарке, пояснив, что он будет работать с 10:00 до 21:00 (вход — до 20:00). До этой даты учреждение работает по-прежнему до 20:00.

    В зоопарке также напомнили, что 1 мая проводят акцию «Сообщение для общения»: прямо из зоосада можно будет отправить письмо с нарисованной там же открыткой в любую точку страны. Главное — знать индекс и точный адрес получателя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗоопаркЖивотныеКуда сходитьДетям
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close