Птички в саду и рыбки в пруду уснут на час позже. Зоопарк меняет режим

Ленинградский зоопарк с 1 мая будет работать на час дольше. Об этом рассказали в администрации учреждения 28 апреля.



«В белые ночи вы сможете пойти на долгие вечерние прогулки среди экзотических животных и растений в самом сердце Северной столицы», — пообещали в зоопарке, пояснив, что он будет работать с 10:00 до 21:00 (вход — до 20:00). До этой даты учреждение работает по-прежнему до 20:00.



В зоопарке также напомнили, что 1 мая проводят акцию «Сообщение для общения»: прямо из зоосада можно будет отправить письмо с нарисованной там же открыткой в любую точку страны. Главное — знать индекс и точный адрес получателя.

