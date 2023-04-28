Грустить ли из-за холодной погоды? Сравните с предыдущими годами

Ласковой погоды на Первомай, судя по прогнозам синоптиков, ждать не следует. Но так ли она плоха, как нам кажется? Метеоролог Михаил Леус, ведущий специалист центра «ФОБОС», 28 апреля сравнил нынешний прогноз с погодой предыдущих лет.



«С одной стороны, +10...+11 градусов с небольшим дождем и плотным западным ветром 1 мая в Санкт-Петербурге — это явно не жара, а с другой стороны за последние 6 лет только один Первомай был тёплым — в 2019 году воздух прогрелся почти до +18 (+17,7 градуса), в остальные пять лет температура воздуха не поднималась выше +11 градусов. Ну а по климату 1 мая температура воздуха днём должна быть +13...+14 градусов», — пишет Леус в своём телеграм-канале.

