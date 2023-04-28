Холод с нами надолго. В выходные станет больше дождей

В Петербурге холодно, однако это нормальная температура для конца апреля. В выходные улучшений ждать не стоит.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля ожидается переменная облачность. После ночного дождя днем будет без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью составлявшая 4–6 градусов, днем составит 9–11.
Сегодня синоптическую ситуацию формирует холодный атмосферный фронт, который продолжает медленно перемещаться по территории региона на восток. В центральных и восточных районах Ленобласти кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Плюс 4 ночью и 9 днем — это обычная температура для конца апреля, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего в этот день бывает облачно с прояснениями, от 1 до 16 градусов выше нуля. Самое холодное 28 апреля выдалось в 1971 году, минус 5 днём. А самое тёплое — в 1986 году, плюс 21.
В субботу вероятны небольшие дожди, а в воскресенье облаков станет больше — и дождя тоже. Температура завтра ожидается такая же, как сегодня, а 30 апреля — на пару градусов теплее.
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