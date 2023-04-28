Холод с нами надолго. В выходные станет больше дождей

В Петербурге холодно, однако это нормальная температура для конца апреля. В выходные улучшений ждать не стоит.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля ожидается переменная облачность. После ночного дождя днем будет без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью составлявшая 4–6 градусов, днем составит 9–11.

