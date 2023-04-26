Это не похолодание! Синоптики рассказали, какая погода ждет нас на майские праздники

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Четыре аномально теплых дня в конце апреля многих сбили с толку. Но обольщаться не надо. С Атлантики уже вышел антициклон, который вернет нас в рамки температурной нормы. Дожди тоже будут. А метеозависимым даем установку — расслабьтесь.



Майские праздники в 2023 году длятся семь дней и традиционно разделены при этом на две части: «первые майские» по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник) и «вторые», приуроченные к Дню Победы, — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). Опытные синоптики берутся говорить что-то определенное только про первые майские. Но при этом наше метеорологическое будущее не то чтобы очень туманно.



«Нормальный диапазон точного прогноза — семь дней, так что прогноза на девятое мая пока нет, — сказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. — А вот разговор про первые майские надо начинать с того, что мы наблюдали в последние четыре-пять дней». Синоптик подчеркнул, что небывалое тепло в 20–21 градус выше нуля в апреле для Петербурга совершенно ненормально. Так что привыкать не стоило.



«Это аномалия. Температура превышала норму на 7–8 градусов, — говорит Михаил Леус. — А похолодание, которое начнется уже завтра, 27 апреля, покажется резким на фоне потепления, но приблизит температуру к норме. Сейчас Санкт-Петербург находится в зоне атмосферного фронта. Погода достаточно теплая, на западе области отмечаются локальные дожди и грозы. Не исключено, что дожди вечером 26 апреля пройдут и в Петербурге, вероятность гроз крайне мала. Этот день будет заключительным в череде теплых. Уже завтра, 27 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается не выше 11–13 градусов. Такая температура задержится до 1 мая включительно. Завтра во второй половине дня и в начале дня в пятницу, 28 апреля, не исключены дожди. Суббота, 29 апреля, будет преимущественно солнечной, но достаточно прохладной. А в воскресенье и понедельник есть вероятность небольших локальных дождей».



Синоптическая ситуация в конце апреля — начале мая перестраивается.

«Если до этого северо-запад России находился под влиянием солнечного сухого антициклона и воздух хорошо прогревался, то уже 25 апреля на Скандинавию вышел циклон с Атлантики, — говорит Михаил Леус. — Сегодня, 26 апреля, Петербург еще находится в его теплом секторе, а уже завтра будет проходить холодный атмосферный фронт и температура понизится. Будет относительно прохладно. В то же время надо учитывать, что средняя дневная температура в Петербурге в последние дни апреля и должна быть в пределах 12–13 градусов Цельсия. Я бы даже не говорил, что это похолодание, хотя дневная температура и понизится почти на 10 градусов. Это возвращение температуры в рамки климатической нормы».



Пострадают ли метеозависимые граждане от таких климатических качелей? Михаил Леус уверен, что метеозависимость «живет не в организме, а в голове». Тем не менее давление не предвещает аномалий. Сегодня, 26 апреля, оно ниже нормы, а уже завтра будет постепенно повышаться. И в пятницу, 28 апреля, окажется близким к нормальным значениям. Что же касается прогноза на вторые майские праздники, говорить о нем ведущий специалист центра «ФОБОС» считает целесообразным не раньше 4 мая.

«В рамках климатической нормы с 6 по 9 мая среднесуточная температура воздуха в Петербурге должна составлять 10–10,5 градуса, ночью — плюс 4–7, а днем 14–16 градусов тепла», — отмечает Михаил Леус.



Синоптик Юрий Куткевич тоже призывает горожан не очень переживать по поводу грядущего похолодания.

«Тепло последних дней было неправильным, оно превышало норму, такое бывает нечасто, — сказал он «Фонтанке». — В понедельник и вторник максимальные температуры достигали 21,6 градуса. А сегодня, вероятно, были и все 22. Это ненормально. Связано это с тем, что мы сейчас в самой теплой части циклона, центр которого расположен над северной частью Балтийского моря. И к нам выносится сухой и теплый воздух с юга Европы. Но завтра, 27 апреля, начиная с западных районов, в Петербурге будут наблюдаться дожди, связанные с прохождением холодного фронта. И после этого температура воздуха понизится.



До конца недели дневные температуры будут от 10 до 13 градусов, ночные — от 2 до 5 градусов. Сильных затяжных дождей не ожидается. Ветер западных направлений, от слабого до умеренного».



По словам Юрия Куткевича, на вторые майские можно ждать некоторое улучшение погоды. «Предварительно, 9 мая и на рубеже 7–8 мая температура опять повысится, — говорит он. — Не до таких значений, как мы видим в последние дни, но до комфортных плюс 15. Прогнозировать осадки сложнее. Когда именно они будут, пока говорить рано».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

