    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.56eur90.2

    Тундровые лебеди сделали остановку в Петербурге

    2939
    3 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    ПоделитьсяПоделиться

    У берега заказника «Северное побережье Невской губы», неподалеку от Лахта Центра, утром 28 апреля внезапно появились лебеди. У петербуржцев и гостей города есть немного времени, чтобы застать их там и полюбоваться.

    «Около 200 малых (тундровых) лебедей во время перелета сделали остановку в северной губе Финского залива. Чуть передохнут и полетят в Нарьян-Мар», — сообщает группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Среди лебедей видно более мелких птиц — гоголей и свиязь.

    Сейчас многие птицы не только возвращаются в наш регион, но и пролетают его транзитом, делая остановки для отдыха. Например, в Ленобласти на полях можно встретить огромные стаи гусей — в несколько тысяч особей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛебедиПтицыПтицы в городеЖивотныеПриродаВесна
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close