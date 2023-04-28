Тундровые лебеди сделали остановку в Петербурге

У берега заказника «Северное побережье Невской губы», неподалеку от Лахта Центра, утром 28 апреля внезапно появились лебеди. У петербуржцев и гостей города есть немного времени, чтобы застать их там и полюбоваться.



«Около 200 малых (тундровых) лебедей во время перелета сделали остановку в северной губе Финского залива. Чуть передохнут и полетят в Нарьян-Мар», — сообщает группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Среди лебедей видно более мелких птиц — гоголей и свиязь.