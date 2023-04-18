Огромные стаи птиц появились под Петербургом

На полях Ленинградской области появились многочисленные стаи гусей, они минуют наш регион транзитом. Так проходит весенний пролёт птиц, сообщает 18 апреля биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».



Гуси во время миграции делают короткие остановки, в основном на полях. Они объединяются ради безопасности. Чем их больше, тем охотнее к ним подсаживаются другие — и одиночки, и целые стаи. Глазков заметил очень большую стаю: несколько тысяч особей — редкость для нашего региона. На пашне птицы ищут корешки, щиплют молодую травку и озимые посевы.