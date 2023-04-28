Школьница из Вологодской области выпила и решила искупаться в Финском заливе. Из воды её вынимали крепкие мужчины

Школьницу с признаками утопления и алкогольного опьянения привезли на скорой в больницу с пляжа в Красносельском районе.



О том, что женщина зашла в воду в районе пляжа «Жемчужный» и не выходит, в службу 112 сообщили очевидцы накануне около часа ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 апреля. На место сразу выдвинулись ближайшие наряды полиции, но первыми успели спасатели. Они вытащили из акватории Финского залива 17-летнюю девушку.

