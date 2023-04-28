Шоплифтер или воришка? В соцсетях спорят, этично ли не платить за продукты в магазинах

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В российском сегменте заблокированной соцсети уже несколько дней обсуждают шоплифтинг — мелкое и не очень воровство в магазинах. Пока одни пользователи спорят об этической стороне вопроса, другие вспоминают, как в черный день сами воровали что-то из магазинов.



Портал в ад разверзся после публикации петербургской политической активистки про ее последний поход в магазин: «На ужин — вареники с сулугуни, которые я взяла на развес во вк*св*лле и пробила как дешевые пельмени. Плюс зашоплифтила сырок». Всех недовольных девушка отправила в приложение банка — скинуть ей денег, чтобы следующие сырки были куплены по-честному.

По странной иронии судьбы, однажды петербурженка сама жаловалась на воровство еды. Правда, совершенно в других обстоятельствах: после задержания участникам митинга передали в отдел еду из «Макдоналдса» вместе с фруктами и водой, но часть продуктов из пакета якобы таинственным образом исчезла. Пропажу заметили по чеку — части позиций в пакете не было.



После того как пост вынесло во внешний интернет, девушка пояснила, что пробила так «десять вареников» из-за проблем с деньгами: «Я не говорю что воровство это хорошо, <...> хватит меня травить». В выражениях действительно не стеснялись: «[Блин], надеюсь, ты ими подавишься», «Захотелось наступить ей на лицо ботинком на достаточной скорости», «Ненавижу таких людей». Была под постом и критика, похожая на конструктивную. Например, некоторые переживали за то, что недостачу придется оплачивать продавцам (другие им возражали), и говорили про потенциальное снижение уровня доверия в обществе. В качестве противоположной картины показывали киоск самообслуживания в Финляндии: в нем снеки к кофе ничем не ограждены. Этическую сторону вопроса тоже не обошли стороной. «Я бы постеснялся воровать еду. Даже если бы об этом никто не узнал, чувство, что ты продал совесть за пачку вареников», — поделился своим мнением один из пользователей. Другой участник дискуссии вторит: «И чем это отличается от условного Петровича, который на кухне за бутылкой негодует, что разворовали страну, а сам таскает запчасти со своего завода?»



Впрочем, и сочувствующие нашлись: «Если человек это делает, значит, для этого есть основания. А осуждают какие-то ханжи, которые просто не знали жизни, когда нечего есть. Собственно, кому еще сидеть в твиттере, как не детям с успешными родителями. Не работникам с завода же, которые в детстве недоедали». «Это единственно правильное поведение в магазинах, за еду платить не нужно, еда должна быть бесплатной», — высказался еще один пользователь. В соседней ветке девушка похвалилась, что может унести в своем пальто «примерно кило риса и четыре помидора».



Обсуждение дошло и до личных историй: «Я постоянно не пробивала половину еды на кассах самообслуживания, потому что жила на пять тыщ в месяц, учась на первом курсе универа в 17 лет, но, конечно, по мнению Знающих Людей, я должна была найти работу или жрать только гречку». «Я крала деньги из копилки младшего брата и до сих пор иногда обыскиваю мамины карманы, потому что для нее 50–100 рублей не великая потеря, а для меня — кофе выпить вкусный. А про проезд зайцем я даже начинать не буду, до сих пор рефлекторно выскакиваю иногда, если вижу контроль», — поделилась другая девушка. Она же добавила, что еще полгода назад жила в Москве на 4–8 тысяч в месяц и один раз «стырила пафосный сыр», когда захотелось выпить вина вместе с другой: «Бумеранг вернулся быстро — он оказался слишком горьким для нас обеих».



Те, кто с кражами завязал, тоже поделились опытом. Вот что рассказывает пользовательница, которая называет себя «профессиональной воровкой»: «После суда по делам несовершеннолетних я пообещала богу никогда не воровать, если меня отпустят. Меня отпустили, и я больше не воровала ни разу, всем спасибо за внимание».

Безусловный фаворит «Фонтанки» — история о шоплифтинге в детском саду. «В лет 6 я с безумным интересом украла... СТОП-ПИЩАЛКУ. Я пищала на выходе как сверчок, меня обыскали, НО НЕ НАШЛИ. Дома матери показала, почему же я пищала. Украсть пищалку. Которая... ПИЩИТ НА ВЫХОДЕ», — поделилась девушка.



Шоплифтинг, кстати, хоть и звучит как новомодное словечко от миллениалов, вполне себе устоявшийся термин, который обозначает кражу в розничных магазинах без применения оружия. Любители вынести продукты из магазина объединяются в группы и каналы, где делятся друг с другом советами, хвастаются хорошим уловом и даже ищут «исполнителей» для конкретных целей. Отдельные сообщества посвящены перепродаже таких товаров — обычно за 50 % от реальной цены.



Как уже писала «Фонтанка», ретейлеры бьют в набат: на фоне резкого роста инфляции краж стало больше, а воровать стали куда наглее. По данным экспертов, за год потери магазинов выросли в 2–3 раза. Как рассказывал генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков, в норме показатель потерь составляет 1 % от выручки, но сейчас он вырос уже до 2–3 % . «Воруют массово и иногда в открытую», — добавил он.



Торговые сети борются с этим как могут, например, кладут в антикражные контейнеры масло или крепят магнитные метки на сыры и не самый элитный алкоголь. Возможно, скоро в магазинах появятся и специальные «охранники» весовых конфет: больно уж много их дегустируют россияне.

