Внимание, работают профессионалы. В магазинах Петербурга стали воровать больше и наглее

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Ретейлеры Северной столицы жалуются на рост числа магазинных краж. По экспертным оценкам, потери за год выросли в 2–3 раза и речь идет уже о десятках миллиардов рублей. Меняются не только объемы, но и способы: колбасу, сыры и конфеты с полок уносят не одинокие бабушки, а настоящие профессионалы-шоплифтеры.



О резком росте воровства в продуктовом ретейле рассказал в начале недели генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. «У ретейлеров есть норма потерь по воровству; по итогу прошлого года кражи превзошли её в 2–3 раза», — заявил он РБК, добавив, что за весь свой опыт работы впервые наблюдает такие показатели.



В беседе с «Фонтанкой» эксперт пояснил, что в норме показатель потерь составляет 1 % от выручки, таким образом, сейчас это 2–3 %. «Воруют массово и иногда в открытую», — заявил он. По словам Федякова, источником данных являются сами розничные сети, которые анонимно согласились поделиться информацией, но публично раскрывать свои потери сети не готовы. Но о наличии проблемы говорит появление на полках продуктов в специальных антикражных контейнерах, в которые упаковывают, к примеру, масло, и объявлений о том, что за полками ведется видеонаблюдение. Ранее «Фонтанка» обращала внимание на магнитные метки, которые крепят на сыры, колбасу, масло и не самый элитный алкоголь.



По данным Петростата, в 2022 году оборот розничной торговли продуктами питания составил в Петербурге 730 млрд рублей, таким образом, если выкладки INFOLine верны, размер потерь в результате краж может составить в городе 15–22 млрд рублей в год.



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Проблема магазинных краж будет обсуждаться в конце апреля на круглом столе Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, сообщила «Фонтанке» председатель комитета по торговле организации Ольга Волкова. Но, по ее словам, пока ТПП не собрала от своих участников статистику. Сами ретейлеры разошлись в оценке масштаба проблемы. Так, в X5 Retail Group сообщили, что не замечают «какого-то нового размаха» магазинного воровства. В другой крупной федеральной сети отметили, что не видят «ничего экстраординарного с кражами». В «Ленте» рассказали, что видят «незначительный рост хищений», но фиксируют также изменение характера воровства. «Больше стало групповых хищений, хищений профессиональными шоплифтерами», — отметили в пресс-службе. В «Ленте» связывают это «с усилением криминального давления».

Незначительность же роста в компании объясняют тем, что изменили модель охраны и систему мониторинга. За счет установки специальных систем видеонаблюдения ретейлер стал чаще выявлять кражи и ловить рецидивистов за руку. «У нас стоят системы видеонаблюдения, они фиксируют людей, которые совершают кражи, и реагируют, если те появились повторно. Таким образом удаётся предотвращать повторные случаи», — рассказали в пресс-службе.

В сети «Реалъ» всерьез обеспокоены проблемой участившихся случаев воровства. «Количество ежедневных случаев стало зашкаливать», — говорит совладелец компании Александр Мышинский. Количественные показатели предприниматель не назвал, но тоже отмечает, что похитители продуктов стали действовать более дерзко и более профессионально. «Безопасники сказали, что в интернете возникла новая субкультура шоплифтеров, которые соревнуются, кто больше украдет. Пошла узкая специализация: договариваются, кто что ворует, кто-то только сыр, кто-то мясные нарезки, кто-то шампунь, кто-то кофе», — отметил он. По словам Александра Мышинского, магазинные кражи стали своего рода бизнесом. «Рюкзаки полные набирают. Уже каналы сбыта налажены», — отмечает он.



В телеграм-канале, посвященном шоплифтингу, сейчас состоят около 6 тысяч человек. Участники хвастаются друг перед другом «уловом» и делятся лайфхаками — например, в каком магазине отсутствует видеонаблюдение, а значит, и риск попасться минимален, где были замечены слепые зоны или другие уязвимости. Одно из последних ноу-хау — зайти в магазин с коробом и в униформе одной из служб доставки и спокойно сложить в нее нужное количество товаров, не привлекая к себе лишнего внимания. За один раз шоплифтеры умудряются унести по 15 упаковок сыра или колбасы, иногда прямо с антикражными метками. Впрочем, важно не перестараться: уголовная ответственность наступает при ущербе не менее 2500 рублей. За мелкое хищение на сумму до 2500 рублей предусмотрено административное наказание.



По словам Александра Мышинского, наиболее эффективно действуют не одиночки, а группы. «Действуют бандами: приезжает машина, в ней четыре человека, двое заходят, двое на стрёме», — пояснил Александр Мышинский. При попытке сотрудников остановить злоумышленников те ведут себя агрессивно. «До драк доходит», — отмечает он. Проблема стала настолько острой, что ретейлер задумался о новых вариантах противодействия. «Думаем, чем оснастить кассиров и администраторов магазинов, чтобы они могли задерживать злоумышленников», — комментирует он.

При этом попытки задержания подозреваемых в кражах посетителей рискуют обернуться проблемами против самих сетей. Так, в конца марта «Фонтанка» рассказывала о конфликте в магазине «Семишагофф». Жительница Петербурга 84 лет написала заявление в полицию после визита в магазин сети. Женщина утверждает, что сотрудники два часа удерживали ее в подсобке якобы из-за кражи конфет. В магазине всё это назвали беседой. Полиция начала проверку.



Ранее отраслевой портал «Продукт медиа» обратил внимание на рост краж именно весовых конфет. По словам собеседников издания, ранее в день в гипермаркете исчезало по 1–2 кг из-за того, что посетители устраивали самовольную дегустацию. Теперь же в зале съедают по 6–10 кг весовых конфет. Ретейлеры уже подумывают приставить к прилавку отдельного сотрудника: издержки будут ниже, чем потери от воровства, сообщает издание.