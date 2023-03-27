«У вас корвалол с собой?» 84-летнюю пенсионерку завели в подсобку магазина на разговор о конфетах

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жительница Петербурга 84 лет написала заявление в полицию после визита в магазин сети «Семишагофф». Женщина утверждает, что сотрудники два часа удерживали ее в подсобке якобы из-за кражи конфет. В магазине все это называют беседой.



Судя по тексту заявления в полицию (есть в распоряжении «Фонтанки». — Прим. ред.), 13 марта 84-летняя Нина Людаева пришла в «Семишагофф» на Большом проспекте Васильевского острова, 54. После того как женщина выбрала продукты, к ней подошла сотрудница магазина, представилась директором, попросила оставить тележку и пройти с ней.



Нину Людаеву отвели в подсобку, где ее удерживали директор магазина и 3 сотрудника, указано в заявлении. Среди них перечислены «молодая полная женщина невысокого роста» и два работника мясного отдела.



«Заведующая спросила — есть ли у меня с собой валерьянка либо корвалол, получив отрицательный ответ сотрудники магазина начали обвинять меня в краже конфет, которую я не совершала», — говорится в документе (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.). По словам Нины Людаевой, сотрудники магазина ссылались на видеозапись, сделанную несколько дней назад, но показать ее отказались. Пенсионерка утверждает, что сотрудники магазина оказывали на нее психологическое давление, звучало нецензурное.



Сама пенсионерка не смогла вызвать полицию и попросила об этом сотрудниц. Те, кстати, не отказали. Но, по словам женщины, заведующая «нажала несколько кнопок на телефоне» и сказала, что позвонила в 112, при этом по телефону она не разговаривала. По словам Нины Людаевой, ее 2 часа удерживали в подсобке, а затем сотрудники стали по одному уходить из помещения. Когда женщина осталась одна, она тоже ушла.

В заявлении в полицию указано, что после этого у пенсионерки начались приступы стенокардии, и ей пришлось лечь в больницу.



Директор магазина Ольга в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила, что 13 марта в магазин приходила пенсионерка, с которой проводили беседу в служебном помещении. По ее словам, с ней «просто поговорили».

— Принесли извинения, если это была не она. А если это была она, объяснили, что так делать некрасиво. По ее же просьбе вызвали полицию, но там был какой-то сбой в системе. Соответственно, никто не приехал, — сказала директор магазина. Из ее объяснений с участковым известно, что речь и вовсе не шла о краже. Якобы женщина распаковывала пакеты с конфетами, чем портила их товарный вид.



При этом видеозаписи, на которых видно, как женщина, якобы похожая на Нину Людаеву, что-то делает с конфетами, «ушли в архив». Поэтому посмотреть их нельзя, добавила она.

Насколько известно семье пенсионерки, пока что по ее заявлению проводится проверка. «Фонтанка» направила запрос в полицию. От сети «Семишагофф» комментариев получить не удалось.

Помимо очевидного вопроса: а чего, собственно, планировал добиться магазин такой беседой с 84-летней женщиной? — встает также вопрос о полномочиях. Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» говорит: «Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию)». Однако в рассказе участников никакого ЧОП не фигурирует, и никакой полицией дело не закончилось.



Тем не менее даже в этой истории привлечь администрацию будет сложно, считает адвокат Невской коллегии адвокатов Алексей Ковалев. В теории можно было бы говорить о незаконном лишении свободы, однако все упирается в доказательства. «Надо подтверждать, в какой форме задерживали человека: держали его за руки, запирали дверь, угрожали. Или это правда просто была беседа. Придется смотреть, чем подтверждается каждая из этих позиций, а без камер и без независимых свидетелей это превращается в слово против слова», — говорит Ковалев. Справедливости ради отметим: в объяснениях пенсионерки действительно не говорится о физическом насилии.



«Можно, конечно, говорить о ст. 38 УК РФ (Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление), — предполагает адвокат, — ибо умысел сотрудников магазина, исходя из представленных данных, мог быть направлен на задержание лица при совершении преступления. Если в реальности нет никакого хищения, ни мелкого, ни, тем более, обычного по ст. 158 УК РФ, речь могла бы идти о превышении мер, необходимых при задержании. Однако для уголовной наказуемости данных действий также необходимо наличие умышленного причинения вреда».



В 2015 году 2 года условно получила сотрудница магазина «Дикси» на Обводном канале. Ее признали виновной в незаконном лишении свободы. Женщина заподозрила одну из покупательниц в краже бутылки водки и заперла ее в морозильной камере магазина. Дверь подперли тележкой с товаром, поэтому потерпевшая не могла выбраться. По мобильному ей удалось вызвать полицейских, которые освободили женщину. В деле была еще одна сотрудница, но дело в ее отношении прекратили по амнистии. Похожие истории повторяются с некоторой периодичностью и в других регионах.



Однако это случаи с более явными правонарушениями со стороны задерживающей стороны. «Задержание — это мера принуждения, которая подразумевает ограничение прав человека. Монополия на ограничение прав человека у нас принадлежит государству, с одной стороны. С другой стороны, любой гражданин имеет право задержать лицо, совершившее преступление, — говорит адвокат Сейран Арутюнян. — Согласно пленуму ВС РФ от 27.09.12 №19, право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении».



Он напоминает, что задержать можно как в момент совершения, так и после совершения преступления. А в законе о ЧОП указаны дополнительные полномочия на ношение спецсредств и их применение, то есть отдельные критерии выработаны даже для таких случаев. «Таким образом, ЧОП может задерживать преступника в момент совершения преступления или после совершения преступления, но при условии, что имеются очевидные основания полагать, что лицо совершило преступление. Такое задержание должно осуществляться с целью передачи (или доставки) преступника правоохранительным органам, — говорит Арутюнян. — Если ЧОП не уверен в том, что лицо совершило преступление (неочевидная ситуация), то необходимо принимать мягкие соразмерные меры, чтобы не было незаконного удержания, незаконного лишения свободы, самоуправства».



По мнению Алексея Ковалева, говорить о гражданском задержании в случае Нины Людаевой — даже если магазин был уверен, что нашел злоумышленника, — не приходится. Ведь полицию продавцы не дождались, никаких документов не составляли.

Управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Константин Зиновьев советует не следовать за сотрудниками в служебное помещение, если они просят или требуют пройти с ними. «Лучше всего потребовать вызвать полицию. А еще лучше вызвать ее самому», — говорит адвокат. Мария Вьюн, специально для «Фонтанки.ру»