Еда на вынос. В магазинах Петербурга резко участились случаи воровства

На фоне резкого роста инфляции краж стало больше, а их стиль стал более дерзким. Чтобы защитить товар, ретейлеры крепят магнитные метки на сыры, колбасу, масло и не самый элитный алкоголь.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Торговые сети Северной столицы пожаловались правительству Петербурга на заметное увеличение товарных потерь из-за краж и разбоя в магазинах. Проблема обсуждалась на площадке Торгово-промышленной палаты 21 апреля, рассказали «Фонтанке» несколько участников встречи.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





На ней ретейлеры предложили усилить уголовную ответственность за умышленные действия в составе группы лиц за хищения товаров в точках продаж. Количество и объем краж с февраля заметно возросли, сообщили в одной из федеральных сетей, принимавших участие в совещании. По словам другого собеседника, обсуждение темы было скорее экспромтом, и чиновники попросили бизнес подготовить более подробные данные со статистикой краж. Компании планируют ее собрать к середине мая. По итогам анализа также может быть подготовлено обращение в силовые ведомства, рассказали несколько источников «Фонтанки».



Пока сети борются с воровством своими силами. Так, в магазинах «Ленты» корреспондент «Фонтанки» заметил некоторые изменения в выкладке товара. В частности, некоторые сыры стали упаковывать в черные сетки из пластика и застегивать на массивные замки, а также в пластиковые прозрачные коробки, тоже с замком. То же делают с небольшими непродовольственными товарами вроде батареек. Защитные магнитные метки стали появляться не только на элитном алкоголе, но и напитках подешевле. На кассе стали проверять незапечатанные коробочки, вроде зубной пасты, сверяя тот ли товар внутри. Сыры, упакованные в прозрачные коробки большого габарита, можно встретить и в магазинах X5 Retail Group.

Также в некоторых гипермаркетах «Лента» в последние месяцы перестали работать ручные сканеры самообслуживания. В самой компании объяснили отказ от них «оптимизацией затрат», а вопрос об участившихся кражах оставили без комментария. Однако другой участник рынка предположил, что это тоже способ борьбы с клиентами, которые стали чаще «забывать» оплатить покупку или ее часть.



В Х5 Retail Group на момент публикации не прокомментировали динамику магазинных краж, но сообщили, что «централизованных решений» об использовании дополнительных средств защиты товара нет. Помещение сыров в объемную пластиковую упаковку — это инициатива производителя, уточнили в пресс-службе.

Более откровенными оказались представители региональных сетей. «С конца февраля участилось количество случаев [краж] — в 2–3 раза больше обычного», — говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, раньше воровство случалось в меньших объемах и не было столь дерзким. «Не просто украл кусок хлеба себе, а целенаправленно воруют — один отвлекает, другой складывает в рюкзаки дорогой алкоголь, дорогой кофе, красную рыбу», — рассказал предприниматель. Товары выносят с полок для перепродажи, уверен Александр Мышинский, сравнивая такой подход с мародерством. Причина, по мнению предпринимателя, в резком росте цен. «Средняя продовольственная инфляция 20–25%, у людей больше соблазна», — говорит он (согласно данным официальной статистики, 10,3%; роста цен на 20–24% Смольный ожидает по итогам всего 2022 года. — Прим. ред.). Некоторые похитители, пойманные за руку, возвращаются уже на следующий день, чтобы повторить попытку.



«Не проходит дня, чтобы служба безопасности не отправила видео из магазина, где воруют открыто и внаглую. Раньше как-то изощренно прятались, а теперь просто берут с полки и уходят», — соглашается директор сети «Вкустер» Сергей Плис. По его словам, потери стали нарастать по мере того, как западные компании начали заявлять об уходе с российского рынка. «Когда был первый ажиотаж, средства женской гигиены пользовались популярностью. На ежедневной основе воруют алкоголь, шоколад, кофе — то, что легко можно перепродать», — говорит он. Впрочем, спиртное иногда употребляют сразу в магазине. «Недавно был случай, когда мужчина в магазине выпил полбутылки водки, поставил и ушел», — отмечает Сергей Плис.

Сети выбирают разные стратегии борьбы с воровством. Так, «Реалъ» стал использовать больше антикражных меток, рассказал Александр Мышинский. Их крепят, к примеру, на резко подорожавший кофе и сливочное масло. «Больше всего потерь из-за краж было именно по сливочному маслу — человек по 10 пачек скидывал [в сумку] и уходил», — рассказал он. Также ретейлер заменяет раздвижные двери обычными, чтобы злоумышленнику было сложнее выбежать с товаром, делает перепланировки торгового зала. «Вкустер» ежедневно проводит инструктаж персонала, чтобы сотрудники не оставляли торговый зал без присмотра, говорит Сергей Плис.



Если похитителя удается поймать за руку, сначала ретейлеры вызывают собственную службу безопасности, которая затем передает его полиции. По словам Александра Мышинского, только по видео с камер наблюдения стражи порядка нередко отказываются возбуждать дело. «Не принимают заявления, пытаются на тормозах спустить», — говорит он.

Полиция составляет протокол в любом случае, отмечает Сергей Плис. Но реальным наказанием дело заканчивается не всегда. Если товар все же был вынесен или употреблен в торговом зале, получить компенсацию ретейлеру бывает проблематично.

Росту магазинных краж способствует сравнительная мягкость наказания, считают участники рынка. Сейчас, согласно КоАП, если сумма хищения меньше 1 000 рублей, то нарушителю грозит лишь административный штраф в размере пятикратной стоимости товара. Причем учитывается не розничная, а закупочная стоимость. Ужесточение ответственности может остудить пыл похитителей, считают ретейлеры. Также сети надеются на помощь Смольного в переговорах с полицией, чтобы правоохранительные органы относились с большим рвением к поиску и привлечению к ответственности злоумышленников.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

