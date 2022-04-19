Смольный заявил о стабилизации цен на продукты и предсказал инфляцию в 2022 году на уровне 20–24%

Продовольственные товары первой необходимости в 2022 году вырастут в цене на
«По информации Министерства сельского хозяйства РФ, причиной роста цен является рост затрат изготовителей на фоне подорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки. Годовой рост стоимости овощей связан с всеобщим подорожанием удобрений, семян и энергоресурсов», — отмечается в презентации.
Пока с начала года общие темпы продовольственной инфляции составили
При этом чиновник отчитался о стабилизации инфляции. «Цены стабилизировались и уже имеют характер отскока назад. Самая важная задача, которую мы решили, обеспеченность населения товарами на полке, реализована. Но это, безусловно, скажется на покупательной способности населения, а через это — на малом и среднем бизнесе», — отметил Кирилл Соловейчик.