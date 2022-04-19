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    Смольный заявил о стабилизации цен на продукты и предсказал инфляцию в 2022 году на уровне 20–24%

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    9 комментариев

    Продовольственные товары первой необходимости в 2022 году вырастут в цене на 20 %. Такой прогноз содержится в презентации главы комитета по промышленной политике Петербурга Кирилла Соловейчика, показанной на заседании городского правительства 19 апреля. При этом продовольственная корзина товаров, не входящих в группу социально значимых, в 2022 году подорожает на 24 %.

    «По информации Министерства сельского хозяйства РФ, причиной роста цен является рост затрат изготовителей на фоне подорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки. Годовой рост стоимости овощей связан с всеобщим подорожанием удобрений, семян и энергоресурсов», — отмечается в презентации.

    Пока с начала года общие темпы продовольственной инфляции составили 10,3 %. Непродовольственные товары с начала года выросли в цене на 15,5 %, услуги — на 4,4 %. Общие темпы потребительской инфляции составили 10,3 %, что больше, чем за весь 2021 год (8,7 %).

    При этом чиновник отчитался о стабилизации инфляции. «Цены стабилизировались и уже имеют характер отскока назад. Самая важная задача, которую мы решили, обеспеченность населения товарами на полке, реализована. Но это, безусловно, скажется на покупательной способности населения, а через это — на малом и среднем бизнесе», — отметил Кирилл Соловейчик.

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    Комментарии (9)

    dragvs
    Просто жесть... Это военно-политическая ситуация, она не экономическая и никакими экономическими мерами не парируется. Можно делать какие-то экономические или административные припарки, но это как лечить гангрену чаем с малиной.
    DimDimych
    25% в переводе на человеческий язык это в 2.5 раза всё подорожает?
    Aaaa___
    Подгузники детские в 2 раза подорожали!!!! Смесь детская в 2 раза подорожала!! А вроде товар первой необходимости. Это что 10-15%. Кто Вас арифметике учил?
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