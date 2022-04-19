Смольный заявил о стабилизации цен на продукты и предсказал инфляцию в 2022 году на уровне 20–24%

Продовольственные товары первой необходимости в 2022 году вырастут в цене на 20 % . Такой прогноз содержится в презентации главы комитета по промышленной политике Петербурга Кирилла Соловейчика, показанной на заседании городского правительства 19 апреля. При этом продовольственная корзина товаров, не входящих в группу социально значимых, в 2022 году подорожает на 24 % .



«По информации Министерства сельского хозяйства РФ, причиной роста цен является рост затрат изготовителей на фоне подорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки. Годовой рост стоимости овощей связан с всеобщим подорожанием удобрений, семян и энергоресурсов», — отмечается в презентации.

