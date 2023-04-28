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    Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти 10 фактов из истории

    Некоторые из них наверняка знакомы вам с детства

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    Сумеете ли вы разгадать, где правда, а где ложь?
    Сумеете ли вы разгадать, где правда, а где ложь?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    История — такая наука, в которой любые мифы и выдумки при удачной подаче могут через много лет стать правдой, которая еще и попадет в учебники. А если не попадет, то всё равно будет передаваться из уст в уста, а люди будут в это верить. Давайте разберемся, какие из этих исторических фактов произошли на самом деле, а какие — лишь удачно замаскировавшийся вымысел.

    Казалось бы, общеизвестный факт: когда французская королева Мария Антуанетта узнала о том, что крестьяне голодают и у них нет хлеба, она заявила: «Если у них нет хлеба, то пусть едят пирожные!» А это точно была Мария Антуанетта?

    Кулинарный исторический факт: кусочки свадебного торта английской королевы Виктории хранят как реликвию почти 200 лет, а некоторые даже продают за баснословные деньги. Верите?

    Вопрос для больших любителей уроков истории. Потому что только они помнят, как в 1517 году Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям Замковой церкви в Виттенберге. А было ли это на самом деле?

    Окунемся в историю Древнего Рима. Есть история о том, что понтийцы, защищая город Фемискиру от римских солдат, использовали против них подземных тактических медведей. Правда ли это?

    Еще немного о Риме. В 897 году здесь провели суд над мертвым папой римским Формозом и для этого даже эксгумировали его труп. Так ли это?

    Классика российской истории: ученый Дмитрий Менделеев увидел свою таблицу химических элементов во сне, а еще изобрел водку. Разве это может быть неправдой?

    Во время Второй мировой войны американцы разрабатывали авиабомбы с голубиным наведением. Как вам такой факт?

    Наверняка вы часто слышали о том, что во времена Крестовых походов средневековые рыцари надевали на своих жен пояса верности, чтобы в их отсутствие дама не могла соблазниться кем-то другим. Было такое?

    В 40-е годы США выпустили для маршала Советского Союза Георгия Жукова партию бесцветной кока-колы. Это так?

    А правда ли, что полководец Михаил Кутузов носил повязку на глазу?

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    Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти 10 фактов из истории

    Вам не удалось отличить мифы от правды! Зато теперь вы знаете немного больше

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    Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти 10 фактов из истории

    Лишь некоторым фактам удалось сбить вас с толку, но в целом вы хорошо знаете историю

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    Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти 10 фактов из истории

    Вы настоящий знаток истории, и это правда, а не миф!

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    Сумеете ли вы разгадать, где правда, а где ложь?
    Сумеете ли вы разгадать, где правда, а где ложь?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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