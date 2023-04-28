Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти 10 фактов из истории

История — такая наука, в которой любые мифы и выдумки при удачной подаче могут через много лет стать правдой, которая еще и попадет в учебники. А если не попадет, то всё равно будет передаваться из уст в уста, а люди будут в это верить. Давайте разберемся, какие из этих исторических фактов произошли на самом деле, а какие — лишь удачно замаскировавшийся вымысел.