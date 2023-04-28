История — такая наука, в которой любые мифы и выдумки при удачной подаче могут через много лет стать правдой, которая еще и попадет в учебники. А если не попадет, то всё равно будет передаваться из уст в уста, а люди будут в это верить. Давайте разберемся, какие из этих исторических фактов произошли на самом деле, а какие — лишь удачно замаскировавшийся вымысел.
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
10 фактов из истории
Некоторые из них наверняка знакомы вам с детства
28 апреля 2023, 20:17
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Кулинарный исторический факт: кусочки свадебного торта английской королевы Виктории хранят как реликвию почти 200 лет, а некоторые даже продают за баснословные деньги. Верите?
Вопрос для больших любителей уроков истории. Потому что только они помнят, как в 1517 году Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям Замковой церкви в Виттенберге. А было ли это на самом деле?
Окунемся в историю Древнего Рима. Есть история о том, что понтийцы, защищая город Фемискиру от римских солдат, использовали против них подземных тактических медведей. Правда ли это?
Еще немного о Риме. В 897 году здесь провели суд над мертвым папой римским Формозом и для этого даже эксгумировали его труп. Так ли это?
Наверняка вы часто слышали о том, что во времена Крестовых походов средневековые рыцари надевали на своих жен пояса верности, чтобы в их отсутствие дама не могла соблазниться кем-то другим. Было такое?
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
Вам не удалось отличить мифы от правды! Зато теперь вы знаете немного больше
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
Интересно, вы угадали правильные ответы или точно их знали?
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
Неплохой результат! Какие-то факты вас запутали, но вы держались достойно
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
Лишь некоторым фактам удалось сбить вас с толку, но в целом вы хорошо знаете историю
Не помню — значит, не было! Отгадайте, правдивы ли эти
Вы настоящий знаток истории, и это правда, а не миф!