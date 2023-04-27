Главный синоптик Петербурга: Учтите, сегодня погода очень коварна

Сегодня в Петербурге очень коварная погода, и тем, кто ещё не вышел из дома, важно об этом знать. Подробный прогноз на день 27 апреля дает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



Атмосферный фронт утром находится у границы с Эстонией и медленно движется на восток. Поэтому в первой половине дня над нами остаётся тёплый сектор циклона с температурой 10–12 градусов. А после обеда придёт атмосферный фронт, начнётся «уже серьезный дождь» и заметно похолодает.

