Главный синоптик Петербурга: Учтите, сегодня погода очень коварна

Сегодня в Петербурге очень коварная погода, и тем, кто ещё не вышел из дома, важно об этом знать. Подробный прогноз на день
Атмосферный фронт утром находится у границы с Эстонией и медленно движется на восток. Поэтому в первой половине дня над нами остаётся тёплый сектор циклона с температурой 10–12 градусов. А после обеда придёт атмосферный фронт, начнётся «уже серьезный дождь» и заметно похолодает.
«Скорее всего, с работы сегодня пойдем при температуре +7…+6 гр., а может к вечеру и ниже. Так что не забывайте зонтики, а кто уже убрал, достаньте куртку потеплее. Я пришел в осенней», — признаётся Колесов.
А в Ленобласти, как уже писала «Фонтанка», есть районы, где будет тепло весь день — туда атмосферный фронт доберётся позже.
«В восточных и центральных районах Ленинградской области сегодня еще жарко, до +20 гр. и выше. Поэтому с прохождением атмосферного фронта там будут наблюдаться и ливни, и грозы, даже ветер может усиливаться», — отмечает синоптик.