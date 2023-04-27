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    Главный синоптик Петербурга: Учтите, сегодня погода очень коварна

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    Сегодня в Петербурге очень коварная погода, и тем, кто ещё не вышел из дома, важно об этом знать. Подробный прогноз на день 27 апреля дает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Атмосферный фронт утром находится у границы с Эстонией и медленно движется на восток. Поэтому в первой половине дня над нами остаётся тёплый сектор циклона с температурой 10–12 градусов. А после обеда придёт атмосферный фронт, начнётся «уже серьезный дождь» и заметно похолодает.

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    «Скорее всего, с работы сегодня пойдем при температуре +7…+6 гр., а может к вечеру и ниже. Так что не забывайте зонтики, а кто уже убрал, достаньте куртку потеплее. Я пришел в осенней», — признаётся Колесов.

    А в Ленобласти, как уже писала «Фонтанка», есть районы, где будет тепло весь день — туда атмосферный фронт доберётся позже.

    «В восточных и центральных районах Ленинградской области сегодня еще жарко, до +20 гр. и выше. Поэтому с прохождением атмосферного фронта там будут наблюдаться и ливни, и грозы, даже ветер может усиливаться», — отмечает синоптик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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