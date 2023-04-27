    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, зап

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.63eur90.14

    Атмосферный фронт добрался до Петербурга. Он поделит Ленобласть пополам

    6933
    2 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербург пришло похолодание.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 апреля в городе будет облачно, днем дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 10–12, местами до 16.

    Атмосферный фронт сегодня поделит регион на холодный запад и тёплый восток, где будет до 20 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, по данным «Яндекса», в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 0 до плюс 16 градусов. Так что ночная температура сегодня была повышенная. Самое холодное 27 апреля выдалось в 1971 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 25.

    В пятницу тоже возможен дождь, днем 9–11 градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПогода веснойПрогноз погоды
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close