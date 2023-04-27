Атмосферный фронт добрался до Петербурга. Он поделит Ленобласть пополам

В Петербург пришло похолодание.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 апреля в городе будет облачно, днем дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 10–12, местами до 16.
Атмосферный фронт сегодня поделит регион на холодный запад и тёплый восток, где будет до 20 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, по данным «Яндекса», в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 0 до плюс 16 градусов. Так что ночная температура сегодня была повышенная. Самое холодное 27 апреля выдалось в 1971 году, минус 5 днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 25.
В пятницу тоже возможен дождь, днем 9–11 градусов.