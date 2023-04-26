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    Скончался режиссер мультфильмов «Про Веру и Анфису» и «По щучьему велению» Валерий Фомин

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    Не стало режиссера Валерия Фомина, снявшего такие известные советские мультфильмы, как «Буренушка», «Сказка про Комара Комаровича», «Пингвиненок», «По щучьему велению» и «Про Веру и Анфису». Об этом 26 апреля сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. «Блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации», — написал он о Фомине.

    Режиссер, сценарист и художник, лауреат Госпремии России ушел на 85-м году жизни. Кроме работы над мультфильмами, он также трудился за свою карьеру в Свердловском театре кукол, в Художественном фонде СССР и в Краснотурьевском театре кукол.

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