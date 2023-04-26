Смольный хочет заставить «новых садоводов» выкупать землю под дачами по полной цене. Раньше они платили 5%

Власти Петербурга намерены изменить правила выкупа земельных участков, которые предоставляют гражданам для индивидуального жилого строительства и ведения садоводства. Это следует из проекта изменения в закон «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге» (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Как говорится в документе, его цель — сформировать единый подход к ценообразованию при продаже городской земли и увеличить доходы бюджета.

Сейчас закон позволяет гражданам бесплатно оформить права собственности на земельный участок, если на нем стоит жилой дом, права на который были оформлены до вступления в силу земельного кодекса или после, в случае прямого наследования. Если же право собственности возникло позднее — за плату. В Петербурге была установлена льготная цена выкупа — в размере 5% от кадастровой стоимости. Это было сделано для того, чтобы правом могли воспользоваться вторые наследники и покупатели таких дач.