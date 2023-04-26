Смольный хочет заставить «новых садоводов» выкупать землю под дачами по полной цене. Раньше они платили 5%

Власти Петербурга намерены изменить правила выкупа земельных участков, которые предоставляют гражданам для индивидуального жилого строительства и ведения садоводства. Это следует из проекта изменения в закон «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге» (есть в распоряжении «Фонтанки»).
Как говорится в документе, его цель — сформировать единый подход к ценообразованию при продаже городской земли и увеличить доходы бюджета.
Сейчас закон позволяет гражданам бесплатно оформить права собственности на земельный участок, если на нем стоит жилой дом, права на который были оформлены до вступления в силу земельного кодекса или после, в случае прямого наследования. Если же право собственности возникло позднее — за плату. В Петербурге была установлена льготная цена выкупа — в размере 5% от кадастровой стоимости. Это было сделано для того, чтобы правом могли воспользоваться вторые наследники и покупатели таких дач.
Однако закон позволяет воспользоваться льготной ценой и тем, кто сначала арендовал землю у города для строительства садового дома, а затем построил такой дом и оформил на него права собственности. «Наличие возможности выкупа земельного участка по льготной цене по окончании строительства жилого (садового) дома приводит к злоупотреблениям со стороны арендаторов», — отмечается в пояснительной записке.
Причем на практике такие дома, как правило, «не соответствуют требованиям, установленным нормами действующего законодательства для жилых помещений (например, из легко возводимых конструкций)». Таким образом, «возникает возможность обхода выкупа земельного участка по рыночной цене, что является необоснованной преференцией», тем более что плата, которую по итогам аукциона согласился платить арендатор, часто выше рыночной.
Власти города предлагают всем арендаторам земли под индивидуальное жилое строительство и ведение садоводство платить рыночную цену, то есть 100 % кадастровой стоимости земельного участка.
При этом льготная цена в 5% сохранится для тех, кто арендовал участок до 1 марта 2015 года. Чиновники также предлагают оформлять права на такие участки и дома в упрощенном порядке, по аналогии с «дачной амнистией».