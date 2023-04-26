Для пешеходной набережной в Кронштадте за 3,7 млрд ищут подрядчика

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на строительство в Кронштадте пешеходной набережной от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Стоимость — 3,7 млрд рублей.

Документацию заказчик разместил накануне. Сроки выполнения работ, включая разработку документации — с 1 июня 2023 года до 15 сентября 2025 года. Общая протяженность набережной составит 2,8 км, ширина пешеходной части — 4,5 м, а в некоторых местах — до 6 м. Будет оборудована велодорожка и лестничные спуски к воде.

Проектировать набережную начали еще в 2021 году. Объект планируют построить в рамках проекта АНО «Остров фортов», курируемого Ксенией Шойгу.