Смольный объявил конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте за 32 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование планировки территории и пешеходной набережной в Кронштадте от морского портового комплекса до сквера Инчхон в Кронштадте. Работы оцениваются в 32,5 млн рублей.



Информация о контракте появилась 8 июля на портале госзакупок. Как следует из технического задания, подрядчику предстоит разработать проект планировки и межевания территории под размещение набережной и спроектировать саму набережную, увязав ее существующей и перспективной сетью улиц и дорог. Проект может предусматривать создание велодорожек. Работы должны быть завершены до 31 августа 2022 года.