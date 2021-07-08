Смольный объявил конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте за 32 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование планировки территории и пешеходной набережной в Кронштадте от морского портового комплекса до сквера Инчхон в Кронштадте. Работы оцениваются в 32,5 млн рублей.
Информация о контракте появилась 8 июля на портале госзакупок. Как следует из технического задания, подрядчику предстоит разработать проект планировки и межевания территории под размещение набережной и спроектировать саму набережную, увязав ее существующей и перспективной сетью улиц и дорог. Проект может предусматривать создание велодорожек. Работы должны быть завершены до 31 августа 2022 года.
Пешеходную набережную планируют построить в рамках проекта АНО «Остров фортов», курируемого Ксенией Шойгу. Чтобы обеспечить будущий туристический кластер транспортной инфраструктурой, на строительство дорог и развязок из городского и федерального бюджета выделят 8 млрд рублей.