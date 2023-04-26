Навалил кирпичей, вспахал землю и снёс остановку. Грузовик не удержался на трассе М-10

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:40 на 624-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия», в посёлке Рябово, в аварию попал грузовой автомобиль, ехавший в сторону Москвы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, наехал на опору освещения и автобусную остановку, а затем скатился в кювет. На кадрах с места ДТП видно, что из машины вывалился груз — строительные блоки.

ДТП с серьёзными последствиями, но без пострадавших произошло утром 26 апреля в Тосненском районе Ленинградской области.

В ДТП никто не пострадал. На месте находятся сотрудники ГИБДД и подрядной организации, обслуживающей дорогу. Пробки на месте ДТП на «Яндекс. Картах» нет.



Под Тосно вчера произошло две серьезные аварии. На М-10 «Шкода» врезалась в фуру, погибла девочка. На 1-м километре автодороги «Павловск — Косые Мосты» водитель автомобиля Porsche Macan S выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Нивой».