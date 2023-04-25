Porsche Macan выехал на «встречку» и поймал в лоб «Ниву» под Тосно. Досталось водителям

Серьезная авария произошла днем 25 апреля в Тосненском районе Ленинградской области. В лобовом столкновении кроссовера и внедорожника пострадали два человека.
По предварительным данным, на 1-м километре автодороги «Павловск — Косые Мосты», в деревне Глинка, водитель автомобиля Porsche Macan S выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с LADA Niva, сообщает 47News со ссылкой на полицию. Оба водителя получили травмы, и их увезли на скорой еще до приезда спасателей.
Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно отключили в машинах аккумуляторные батареи, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Напомним, минувшей ночью под Тосно произошло еще одно серьёзное ДТП. Столкнулись «Шкода» и фура. Погибла 15-летняя девочка, три человека пострадали.