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    Porsche Macan выехал на «встречку» и поймал в лоб «Ниву» под Тосно. Досталось водителям

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    Серьезная авария произошла днем 25 апреля в Тосненском районе Ленинградской области. В лобовом столкновении кроссовера и внедорожника пострадали два человека.

    По предварительным данным, на 1-м километре автодороги «Павловск — Косые Мосты», в деревне Глинка, водитель автомобиля Porsche Macan S выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с LADA Niva, сообщает 47News со ссылкой на полицию. Оба водителя получили травмы, и их увезли на скорой еще до приезда спасателей.

    Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно отключили в машинах аккумуляторные батареи, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

    Напомним, минувшей ночью под Тосно произошло еще одно серьёзное ДТП. Столкнулись «Шкода» и фура. Погибла 15-летняя девочка, три человека пострадали.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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    Комментарии 9

    Гость25 Апр 2023 в 17:16
    Надо Ниву брать
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