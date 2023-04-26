Кто проживает на дне Галерной гавани? Рыбы исследовали электрического гостя с красной лампочкой

На дне водоема в Василеостровском районе Петербурга заметили электросамокат. Несмотря на воду, двухколёсный продолжает подавать признаки «жизни», мигая красной лампочкой.
«Утопленника» в Галерной гавани утром 26 апреля обнаружил читатель «Фонтанки». В момент съёмки его активно исследовали мелкие рыбы.
читатель «Фонтанки»
Ранее в комитете по транспорту Петербурга сообщили, что общее число единиц кикшеринга за минувший год выросло с 21 тысячи до примерно 30 тысяч. Сейчас, по данным ведомства, в городе можно встретить электротранспорт четырех компаний: Whoosh, Urent, «Яндекс» и Busyfly.