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    Кто проживает на дне Галерной гавани? Рыбы исследовали электрического гостя с красной лампочкой

    2009
    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На дне водоема в Василеостровском районе Петербурга заметили электросамокат. Несмотря на воду, двухколёсный продолжает подавать признаки «жизни», мигая красной лампочкой.

    «Утопленника» в Галерной гавани утром 26 апреля обнаружил читатель «Фонтанки». В момент съёмки его активно исследовали мелкие рыбы.

    читатель «Фонтанки»

    Ранее в комитете по транспорту Петербурга сообщили, что общее число единиц кикшеринга за минувший год выросло с 21 тысячи до примерно 30 тысяч. Сейчас, по данным ведомства, в городе можно встретить электротранспорт четырех компаний: Whoosh, Urent, «Яндекс» и Busyfly.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Горожане порой обходятся с самокатами жёстко: закидывают в урны, на деревья, на уличные конструкции, бросают в воду.

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    КикшерингЭлектросамокаты
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