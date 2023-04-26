Внук Буденного пообещал опубликовать записи песен в исполнении маршала под гармонь

К 50-летию (26 октября) со дня смерти советского военачальника Семена Буденного опубликуют записи песен под гармонь в исполнении маршала. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на внука Буденного Алексея.

Маршал Семен Буденный любил играть на гармони, которую всегда брал с собой на фронт. В Советском Союзе выпускались даже пластинки с его исполнением, но без указания, что поет именно полководец.