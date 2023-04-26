Внук Буденного пообещал опубликовать записи песен в исполнении маршала под гармонь

К 50-летию (26 октября) со дня смерти советского военачальника Семена Буденного опубликуют записи песен под гармонь в исполнении маршала. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на внука Буденного Алексея.
Маршал Семен Буденный любил играть на гармони, которую всегда брал с собой на фронт. В Советском Союзе выпускались даже пластинки с его исполнением, но без указания, что поет именно полководец.
«Сейчас просто пластинки особо не издают, нужно подумать о других носителях. Я займусь этим, постараюсь в этом году —
По словам Алексея, его легендарный дед любил песни братьев Покрасс, которые напоминали ему о молодости и службе в Красной армии. «Семен Михайлович больше всего любил слушать то, что играл сам. Садился, брал гармонь и пел песни, любимая у него была — "Донской казачок"», — добавил он.