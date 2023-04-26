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    Аргентина может вступить в БРИКС

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    Аргентина допускает вступление в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам встречи группы в Дурбане в августе, рассказал 26 апреля ТАСС посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн. Даже если этого не произойдет, важный шаг уже сделан, отметил Суайн. Встреча прошла на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

    «Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как всё будет, и даже если это не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — сказал посол.

    Агентству ранее стало известно о предстоящих переговорах о возможном расширении БРИКС. Турция, Египет, Саудовская Аравия объявили о своей заинтересованности, а Аргентина, Алжир и Иран уже подали заявки на присоединение.

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