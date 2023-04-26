Аргентина может вступить в БРИКС

Аргентина допускает вступление в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам встречи группы в Дурбане в августе, рассказал
«Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как всё будет, и даже если это не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — сказал посол.
Агентству ранее стало известно о предстоящих переговорах о возможном расширении БРИКС. Турция, Египет, Саудовская Аравия объявили о своей заинтересованности, а Аргентина, Алжир и Иран уже подали заявки на присоединение.