Ночью в Петербурге разведут два моста. Еще один закроют для проезда

По трем мостам будет не проехать в ночь на 24 апреля. Об этом предупреждает СПб ГБУ «Мостотрест».



Дворцовый и Троицкий мосты разведут на одинаковое время – с 01:20 до 02:50. Еще одна переправа, Биржевой мост, окажется недоступной для проезда. Его закроют с 01:00 до 05:45.

Сезон навигации в Петербурге начался 10 апреля. А вот на Биржевом мосту продолжают убирать последствия ремонта. Ранее из-за ледохода пришлось перенести демонтаж временных опор – они поддерживали крылья переправы во время ремонтных работ.