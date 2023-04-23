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    Ночью в Петербурге разведут два моста. Еще один закроют для проезда

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    По трем мостам будет не проехать в ночь на 24 апреля. Об этом предупреждает СПб ГБУ «Мостотрест».

    Дворцовый и Троицкий мосты разведут на одинаковое время – с 01:20 до 02:50. Еще одна переправа, Биржевой мост, окажется недоступной для проезда. Его закроют с 01:00 до 05:45.

    Сезон навигации в Петербурге начался 10 апреля. А вот на Биржевом мосту продолжают убирать последствия ремонта. Ранее из-за ледохода пришлось перенести демонтаж временных опор – они поддерживали крылья переправы во время ремонтных работ.

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    Разводка мостаНавигация в Петербурге
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