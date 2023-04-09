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    В Петербурге с 10 апреля стартует навигация

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    С 10 апреля в Петербурге стартует навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве. Об этом 9 апреля сообщили в ГБУ «Мостотрест».

    «Навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для переправ через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября», — рассказали в учреждении.

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    Соответственно, в ночь на 10 апреля Благовещенский, Дворцовый, Володарский мосты будут разводиться по графику.

    «Мостотрест» напоминает, что актуальный график разводки всегда можно посмотреть на сайте или на страницах учреждения в соцсетях либо в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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