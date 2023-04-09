В Петербурге с 10 апреля стартует навигация

С 10 апреля в Петербурге стартует навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве. Об этом 9 апреля сообщили в ГБУ «Мостотрест».



«Навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для переправ через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября», — рассказали в учреждении.